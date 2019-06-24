反罷工內勤嗆「不爽我來做」　空姐反酸長相：妳這張臉能考上空服員嗎？

網搜小組／綜合報導

長榮空服員罷工已經進入第5天，罷工首日（20日）現場出現幾派不同人馬互嗆，其中一名女內勤員工更是怒嗆空服員「回家當妳的媽寶」、「不爽我來做」，對罷工事件很不滿。沒想到一名空服員看到新聞後，就在個人臉書嘲諷對方長相「妳以為妳這張臉能考上空服員嗎？」引發網友們熱議。

▲ 反罷工內勤嗆空服員：回家當妳媽的寶貝。（圖／攝影中心攝）

請繼續往下閱讀...

20日下午，長榮空服員開始罷工之後，第一線面對旅客、協助旅客的都是內勤人員，一名反霸工的女內勤員工更是在現場持麥克風嗆說「不想做就回家，做你媽的寶貝好嗎？只有想到自己會不會太自私」、「不爽做我來做」，讓不少空服員調侃地激烈歡呼。

地勤和空服員薪水待遇及福利各不相同，是眾所皆知的事實，針對雙方近日不同的處境，有鄉民就在PTT八卦版上討論「真的有空姐會瞧不起地勤嗎？」、「空姐有比較高尚嗎」，沒想到隨後就有人爆料，一名長榮空服員看到本站《狂吼「不爽做我來做」！內勤正妹怒嗆空服員：回家當妳媽的寶貝》的新聞後，便在個人臉書表示「我本來94（就是）我媽的寶貝啊～」，還留下「什麼牛鬼蛇神都能叫正妹了耶！」、「照照鏡子吧！你以為你這張臉能考上空服員嗎」等評論外表的言論，引起許多鄉民一陣怒罵。

▲▼ 空服員反嗆：你以為你這張臉能考上空服員嗎？（圖／翻攝自PTT）

爆料者表示，這名空姐歧視的「已經不是專業，而是長相」，雖然應該只是個案，但還是止不住鄉民怒火，「果然是去嘴外貌了」、「她不人身攻擊別人就沒事了」、「沒辦法反駁就只好嘴長相 ，空姐不意外」。不過也有人認為被放大檢視，「平常鄉民酸長相，也不見你們出來鞭。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！