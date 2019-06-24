快訊／18空服員登機「臨時罷工」自拍！500乘客傻眼　長榮證實曠職

▲18名空服員登機前臨時罷工，在現場拍照打卡。（圖／翻攝自臉書）

記者賴文萱、柯沛辰／南崁報導

桃園空服員職業工會20日宣布當天下午4點起正式罷工，不料有18名空服員下午2點30分、40分就報到領取日支費服勤，卻在班機起飛前一刻臨時「罷飛」，讓2機共500多名乘客當場傻眼。當時18人著裝準備登機，不僅突然加入罷工，還自拍上傳臉書留念。長榮航空稍早證實，已將這18人暫記「曠職」，進行調查。

長榮航空24日證實此事，指這些組員自行離機宣稱罷工，時間點早於工會宣布的罷工行動開始前，罔顧乘客權益，目前公司已將這些空服員6月20日暫列記「曠職」，並進行調查，若查證屬實，將依規定予以懲處。

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▲臨時罷工的空服員在退關後隨即搭計程車抵達罷工現場。（圖／記者林敬旻攝）

據了解，當時長榮緊急調派願意服勤的空服員前來支援，但旅客罵聲不斷，紛紛質疑早已上班的空服員為何能臨時罷工。有媒體報導，兩個班機分別延誤3小時、1小時，有500多名旅客受影響。但長榮尚未對外證實細節。

桃園市空服員職業工會回應，罷工20日從下午4點正式開始，原則上無論空服員是否在4點前報到，仍可參與罷工、停止提供勞務，這方面沒有違反規則。

不過，根據工會20日公布的罷工行動公告，內容第1點載明「108年6月20日 16:00以後報到之勤務，均不得提供勞務」。

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