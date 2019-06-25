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影／湖口全旅大停電「學長帶哨恐怖預告」　兵腿軟：下哨前10分鐘更O的來了

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網搜小組／綜合報導

「夜晚吹哨子的是祢嗎？」一名退伍弟兄分享8年前在新竹湖口當兵親身經歷的事，他和一起站夜哨的學長死命聊天轉移話題，「下哨前10分鐘更屌的來了！」帶哨士官則對當事人說，「什麼都不要說，你們自己走回去換好衣服快休息！」

湖口營區。（圖／翻攝Google Map）

▲原PO說，當時他和學長「整個冒冷汗嚇到腿軟，但還是要死命站好啊。」圖為湖口營區大門。（圖／翻攝Google Map）

請繼續往下閱讀...

當事人24日發文說，事發當天晚點名宣布完夜哨後就自動解散，回寢室的同時很不幸全旅大停電，他和同排組的學長是站「22-24」（深夜10時到凌晨0時）的哨，掛完蚊帳、著裝完就慢慢走過去營部，等帶哨士官帶上哨，集合好後就往上哨地方前進。

原PO表示，他們邊走邊聊天，「帶我們的是一位上兵學長，他突然對我們說：『你們知道嗎？我在這待了三年，以我的經驗，只要碰到全旅大停電，那種東西就會出現！』」原PO當下回了一聲「蛤」，並問「什麼？天威部隊（國防部的特種部隊）嗎？」但學長就不回了。

「走了大概10分鐘後，我們的哨點到了」，原PO和上一班衛哨交接完，聽到帶哨士官離開前說，「告訴你們出現的東西就是小紅帽和老爺爺」；他和學長互看了一下搖搖頭後，就站好等查哨官來。

▼原PO站夜哨接連聽到怪聲。（圖／資料照／東森新聞）

站哨、夜哨、安全士官、安官、衛兵。（圖／東森新聞）

原PO指出，站哨正後方是甲車掩體還有戰備道路，牆的另一面就是湖口台地；半小時過了，查哨官坐悍馬車來簽到，問完基本的就到下個哨點。

原PO和學長開始聊天，「不管要躺著聊、坐著聊、蹲著聊都行！聊得正起勁的時候，後方掩體突然傳出吹哨子的聲音」；兩人拿L型手電筒往後照，照老半天什麼都沒看到，「我們不當一回事繼續聊，幾分鐘後....哨點正前方停著一整排的中戰（中戰輪車），突然發出了ㄎㄧㄥ、ㄎㄧㄥ、ㄎㄧㄤ、ㄎㄧㄤ的聲音！」

原PO說，衛哨守則其中一條是當有臨時狀況，正哨在原地等待，副哨要前去排除；中戰離哨點大約30公尺，他身為副哨，也不知道哪裡來的膽子就直接往中戰的方向走去，「心跳起碼到120，心想革命軍人死了就算了！O，衝！」

原PO拿著手電筒，一台一台車巡卻什麼都沒看到，聲音也憑空消失，他跑回哨點，「我和學長兩個人已經快站不住腳了，心想你妹的不要帶哨士官死烏鴉嘴真的讓我們碰到！我們死命聊天轉移話題，時間就慢慢過去了...下哨前10分鐘更屌的來了！」

▼原PO分享當兵時站夜哨的親身經歷。（圖／示意照／陸軍司令部）

▲▼新訓、阿兵哥、菜鳥、陸軍、軍人、新兵。（圖／陸軍司令部）

「碰到一整個部隊在我們面前走過去的聲音，卻沒有看到人」，原PO驚呼，「我們整個冒冷汗嚇到腿軟，但還是要死命站好啊」；下一班的衛哨來了，交接完後，他什麼都沒和對方說。

原PO下哨後找上那位帶哨士官，「心想你這死烏鴉嘴我也要弄你，因為他還有別的哨點要帶，走的地方比我們哨點更陰森！正當我開口說『學長我們看到』....他就打斷我接話說，『什麼都不要說，你們自己走回去換好衣服快休息』！」他說，聽說當晚每班哨都不是那麼好站。

此文在「靈異公社」臉書社團引起討論，他補充說，凌晨發完這篇文章，一上班，同事就說要送東西去湖口，剛好經過584旅和542旅，「會不會太剛好？」

有人則提到湖口雙哨命案，「我只知道湖口裝甲學校的雙哨鬧得很兇！去受過訓，聽長官說，雙哨不只搞阿兵哥，就連晨運的民眾都鬧下去！後面沒辦法把雙哨改為只站日哨，夜哨撤走！但大白天也搞事，白天也撤哨，後面連哨所也拆了！」

另一名退伍弟兄則說，「為什麼每個掩體都會有好兄弟？我台中都會公園下的xx營區也是！我和安全（士官）在安官桌寫操報單，結果00-02的掩體衛兵用衝的跑回安官桌，臉色發白說他看到一個老人站在他後面5步距離…」

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關鍵字：靈異公社,湖口,夜哨

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