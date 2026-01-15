1股就送紀念品！內行「曝CP值必買股票」　最推這間：現在超便宜

▲中鋼2025年度股東會紀念品「輕巧冷水瓶」。（圖／中鋼提供）

網搜小組／劉維榛報導

1股也有股東紀念品！一名網友發問，有哪些股票「買零股就能拿股東紀念品」，文章引發一票人推爆華南金、王品、正隆、台肥、聯電、南紡等企業，其中王品送餐券最實用，中鋼則因股價低又送紀念品，成為零股族最愛，「中鋼！現在股價超便宜」、「手腳要快，慢了紀念品就沒了」。

一名網友在Threads求問，存股達人有沒有推薦CP值高的股票，尤其只要買零股就能獲得「股東紀念品」，或是必須買整張才有送紀念品，也非常值得入手的股票呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友熱心分享，「一張華南金，配股配息還有可愛紀念品，去年是LINE FRIENDS不鏽鋼杯+造型吊飾組」、「王品！每年請你吃牛排」、「正隆、山隆一股可以拿一串衛生紙」、「2025台肥股東會紀念品『胺基酸深層潔顏慕斯 + 玻尿酸保濕潤澤化妝水』禮盒，不限股數、一股即可領取」、「聯電，會送咖波聯名小物，不知道這次還有沒有」、「南紡！2025年一次送5包麵，今年可觀望一下」、「王品不錯，這幾年都保底200現金券＋2400優惠券」。

中鋼成「平價股神」代表 零股族最愛



其中最多人推買中鋼（2002），去年是送輕巧冷水瓶，至於股價部分，今（15日）收盤價為19.45元，「中鋼！現在股價超便宜」、「中鋼CP值挺高的」、「中鋼！股價低＋紀念品不錯，唯獨手腳要快，慢了就沒了」、「問就是大魯閣、聯電、中鋼、六福村」。

▼聯電股東會紀念品「咖波筆」。（圖／聯電提供）