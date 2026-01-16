　
高雄燈會主題IP揭曉！「超人力霸王」將降臨愛河　致敬無名超人

▲▼超人力霸王降臨港都。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲2026高雄冬日遊樂園IP公布，是大小朋友都喜愛的「超人力霸王」。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄燈會「2026 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」今（16）日由公布主題IP，由今年邁入第60周年、橫跨老中青三代的日本知名IP「超人力霸王」降臨高雄。活動時間為2月7日至3月1日，在愛河灣及高雄港16-18號碼頭盛大登場。

高雄市長陳其邁表示，今年冬日遊樂園以「超人降臨港都」為故事主軸，透過「超人力霸王」正義、守護城市的意象，向全台灣在城市鄉間各個角落默默付出、守護民眾生活的無名超人致上最高敬意。

▲市長陳其邁公布2026高雄冬日遊樂園主題IP為「超人力霸王」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲市長陳其邁公布2026高雄冬日遊樂園主題IP為「超人力霸王」。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁說，超人不一定需要披風，也不必飛天遁地，城市裡，每一天都有無數人用汗水撐起秩序與安全。有無私奉獻為災區清淤的鏟子超人、在醫院裡守護生命的醫護人員、烈焰中逆行的消防戰士、為國家拚搏、展現堅毅精神的運動選手，更有破曉時維護市容的清潔隊員等。正是這些「城市超人」的堅守與付出，支撐起台灣的鋼鐵意志，讓生活得以安穩運轉、讓城市持續向前。

陳其邁表示，「2026高雄冬日遊樂園」以「超人力霸王」降臨港都為策展主軸，活動期間，愛河灣主場域將以港灣景觀結合主題裝置、夜間光影及互動展演等方式呈現，打造屬於高雄冬日的「超人慶典」。

▲▼超人力霸王降臨港都。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼愛河灣主場域將結合主題裝置、夜間光影及互動展演等方式呈現超人慶典。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼超人力霸王降臨港都。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局長高閔琳指出，「超人力霸王」（Ultraman）由日本圓谷株式會社製作，是日本特殊攝影作品當中，最具代表性的英雄系列；1966年推出迄今，已成為跨世代的文化符號，更以展現「勇氣、正義、信念」與守護地球的形象深植人心。今年正值超人力霸王60周年，同時為呼應超人力霸王守護者的精神並傳遞正向價值，特別以超人降臨高雄港都、凝聚正向能量之意象，並結合高雄港灣周邊景致，展現港灣魅力。

【我媽勒！】巨型貴賓見開門的不是媽反應超可愛

