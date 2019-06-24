快訊／長榮罷工進入100小時　空服淚崩：這不會是最後100小時

▲長榮罷工進入第100小時。（圖／記者張榮恩攝）



記者陳涵茵／南崁報導

長榮罷工行動邁入第5天、於晚間8點正式進入第100小時。晚間現場感性播放起空服員親友現身加油影片，讓底下空服員哭成一團。

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▲長榮罷工100小時現場播放親友加油影片。（圖／記者陳涵茵攝）



23日晚間桃園市空服員職業工會發起晚會活動，喊著勞勞相挺口號的其他職業工會紛紛到現場相挺，包含清潔人員、住院醫師等等，罷工空服員爆場人數來到最高峰，工會表示截至目前止已收集多達2千本會員護照、台胞證與員工證。工會代表胡曉萱在罷工第四日登上高達3層樓的高檯進行高空抗爭，高喊口號：「帶大家有尊嚴回到天空。」雖因安全考量高檯已遭撤下，此舉依然讓現場空服員激動落淚。

▲長榮罷工23日進行高空抗爭 。（圖／記者陳涵茵攝）



桃園市空服員職業工會會員代表吳彥表示：「罷工行動正式進入100小時，我從第一天就在這，這過程雖然漫長，但我們在這可以讓在外站的姐妹心不再搖擺，讓我們更團結。這不會是第一個100小時，也不會是最後一個100小時，我們會繼續抗爭下去。」 她也表示考量現場空服員體力有限，長榮這次有準備而來，這是一場長期抗戰，因此現場罷工輪班時間從今早起由12小時改為8小時，分成6組輪班，讓大家能夠好好休息。