赴日旅遊「順便考英檢」價差3000元！　百萬網朝聖：是個狠人

▲原PO到日本考雅思。（示意圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

日本為多數台灣人的旅遊首選，而近年日幣持續貶值，吸引更多遊客到訪，就有網友指出，到日本除了購物、吃美食之外，還特別報考了雅思，報名費換算成新台幣，只要5千多元，反觀台灣同樣考試卻要8300元，費用差距近3千元引發熱議，驚呆百萬名網友，「出國還會想到要去考試，也是很猛」。

日本考雅思僅5500元 台灣要價8300元



[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在Threads發文，在日本報考雅思，報名費為2萬7500日圓，折合新台幣約5480元，但相同考試在台灣卻要價8300元。他也提到，日本考試流程相當有效率，考完隔天就能收到成績，「效率高又便宜，推薦大家來日本旅遊不要錯過，可惜考試沒有免稅。」

他也補充，考場內的考試說明只有英文，至於有沒有比較簡單？他認為跟台灣差不多，「不覺得有比較簡單，三年前在台灣考過，分數一樣。」

貼文曝光，瀏覽數超過166萬次，「真的很會妥善利用資源，一定是個成功的人」、「太狠了，出國順便考試，我怕整趟旅程被自己毀掉」、「感謝你給我一個去日本的好理由」、「去日本排的行程是考試真的很特別」、「好像找到了考雅思的動力，為了去日本玩」。

也有其他網友點名其他國家，「越南也是！價格差不多，CP值超高」、「我朋友說日本口說分數好拿高分，台灣正常，菲律賓小難，澳洲難高分」、「日本的德語檢定也比台灣便宜，不知道是日本人多，還是日本人不愛出國的原因」。