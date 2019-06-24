老婆也是空姐！　哈孝遠綁罷工頭巾現身「她們死亡機會更大」

▲老婆也是空姐！哈孝遠綁頭巾現身挺罷工。（圖／東森新聞）



生活中心／台北報導

長榮罷工行動24日進入第5天，總經理孫嘉明表示，陸續已有空服員回來上班，公司也協助有意願回來服勤的空服員向工會拿回證件，希望運能能逐步提高至五成。前籃球國手哈孝遠轉戰當藝人，23日下午晚間帶著長榮空服員妻子到場，他綁起「罷工」口號頭巾喊話，空姐會先疏散乘客，所以她們「葛屁」（死亡）的機會比較大。

長榮罷工行動24日進入第5天，即將在晚間9時滿100個小時！目前工會態度放軟連三退，包含「禁搭便車」、「勞工董事」、「日支費金額」3項訴求，表示「願意調整，有可談空間」。長榮航空總經理孫嘉明表示，陸續已有空服員回來上班，公司也協助有意願回來服勤的空服員向工會拿回證件，希望運能能逐步提高至五成，坦言目前無法評估停損點。

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目前勞動部、交通部都有協助兩邊居中協調，工會也在等待開啟協商的契機。

妻子正是長榮空服員，哈孝遠21日曾在Instagram上發文，直指空姐的工作不是只有詢問「Coffee or tea？ 」還得負責機上許多技術與安全問題，以及更多旅客的要求，面臨生死關頭時候，空姐必須在飛機起火、爆炸或是沉入水底前，讓乘客先下機。

▲哈孝遠綁頭巾現身挺罷工。



▲空姐老婆「心疼學姊、妹」，到場力挺長榮罷工。



罷工第4天，長榮航空帶著經由空服員授權且由桃園地方法院認可的「退出罷工取回三寶委託書」，前往罷工現場繳交三寶櫃檯，要求工會返還員工證件，現場一度爆發激烈爭執，桃職工會以「無法確認是否為本人簽名」為由拒絕返還收場，雙方數度僵持。當晚現場風雨中舉辦「工會團結晚會」現場只要有空服員到場，就會鼓掌歡呼，哈孝遠也帶著空服員妻子到場支持。

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