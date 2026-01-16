快訊／高雄雙語小學腸病毒群聚感染...11童確診　醫生家長隱匿挨罰

▲腸病毒傳染力極強，勤洗手及做好個人衛生，是防疫的不二法門 。（圖非當事人／ETtoday資料照）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市鼓山區一所雙語小學傳出疑似腸病毒群聚！指標個案為一名小五女童，在5日發生症狀後，於７日就醫，醫師診斷為疑似腸病毒，後續同班級學童陸續發病，其就讀同校的三年級弟弟也確診。衛生局進入校園疫調後，統計有4班級、11名學童就醫診斷為疑似腸病毒，而指標個案家長未主動告知疫情，昨（15）日接獲衛生局電話時，仍規避疫情為吐實，衛生局將依《傳染病防治法》第43條開罰6至30萬元。據悉個案父母分別是醫師、護理長。

高雄市衛生局13、14日陸續接獲鼓山區某所國小通報腸病毒疫情，隨即啟動疫情調查，並由轄區衛生所進入校園進行防疫督導及環境清消。截至昨（15）日，該校共有4個班級（5年級2班、3年級1班、2年級1班），共11名學童，於1月10日陸續出現發燒、喉嚨痛、紅疹等症狀，經就醫診斷為疑似腸病毒，就醫後皆已返家休養。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局疫調顯示，該校依規定通報疫情，但經調閱就診學童就醫病歷發現，該校5年級某班女童疑於1月5日即出現症狀，並於1月7日至診所就醫，醫師當時已診斷疑似腸病毒，經綜合疫調該案為該班首例發病指標個案，且同班級學童陸續於1月10日起發病。

另查，該女童經診所診斷腸病毒後，家長未主動告知校方，且該童就讀同校3年級的弟弟也在1月12日皮膚出疹，經校護發現即通知家長到校接回，姊弟兩人當日起即請假在家。衛生局防疫人員於1月15日致電該名學童家長疫調，家長仍規避疫情未吐實，衛生局將依《傳染病防治法》第43條裁處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。據悉，個案家長父親是一名地區教學醫院醫師，母親則是在同所醫院擔任病房護理長。

衛生局表示，依據高市府「腸病毒通報及停課規定」公告事項二，國小一、二年級（含兒童課後照顧服務班與中心以及短期補習班），如7日內同一班級或無法區分班級之同一單位，有5名（含）以上學童有疑似感染手足口病、疱疹性咽峽炎，或疑似腸病毒感染者，應於48小時內通報轄區衛生所，並落實生病學（幼）童不上課。