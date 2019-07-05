「回家吧綠氣球」掛9天自爆！長榮：把它取下來

▲長榮罷工第16天風相當大，早上10:30高掛南崁現場的綠氣球忽然破了。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／南崁報導、攝影

長榮空服罷工第16天，正當焦點集中在「南崁-總統府苦行活動」時，高掛罷工現場的長榮綠氣球今（5）早突然洩氣，在天空擺啊擺的，引來現場會員高聲歡呼，紛紛拿起手機來拍照錄影，直呼「老天也不想幫公司」，而長榮表示，目前就先把它收起來，不願做太多說明。

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▲今（5日）早上風非常大，10:30時綠氣球忽然自己破掉了。

長榮於9天前於南崁總部掛上「綠氣球」，上方寫著「回家吧！」以柔情訴求向罷工現場會員喊話，然而今（5日）早上風非常大，10:30時氣球忽然自己破掉了，洩了氣的氣球在天空飄蕩，讓成員們紛紛聚集到前方拍照留念，之後綠氣球就被公司取下。而南崁現場，長榮以「幫妳回家」廣播打心理戰，持續與工會的反威權桃色氣球對抗。

▲長榮罷工進入第16天。

而今（5日）的焦點聚焦在工會發起的「苦行活動」，約50位空服員及親友響應，從凌晨5點30分，自桃園南崁罷工棚出發，行經桃園新南路→春日路→三民路→長壽路→萬壽路→中正路→大漢橋→民生路→萬板路→萬板大橋→艋舺大道→中華路→忠孝西路→公園路→青島西路→中山南路→凱達格蘭大道總統府，路程約30公里，預估下午3點半抵達總統府，並在府前遞陳情書。

▲今（5日）的焦點聚焦在工會發起的「苦行活動」。（圖／記者王亞志攝）

交通部長林佳龍呼籲，勞資雙方盡快簽署團體協議，讓這次的罷工盡快落幕，拖得越久對傷害越大，交通部作為主管機關，未來會針對航線航權、航空公司處置不是很妥當的部分進行檢討。