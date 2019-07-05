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「南崁→總統府」苦行10小時！走15公里腳磨破皮　罷工空姐：堅持到最後

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記者王亞志／台北報導

長榮空服員罷工進入第16天，工會在5日清晨5點發動「苦行活動」，將從桃園南崁罷工棚步行到總統府，約有50位空服員集結響應，而走到新莊迴龍一帶時，已經有空服員的腳磨破皮，她們也停下來稍作休息，吃香蕉補充體力、拉拉筋再繼續行走，而目前已經走了3小時，約15公里的路程。

▲▼ 「南崁→總統府」苦行10小時！走15公里腳磨破皮　罷工空服員：堅持到最後 。（圖／記者王亞志攝）

▲罷工空服員將走到總統府。（圖／記者王亞志攝，下同）

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多名長榮空服員自發性參與苦行到總統府請願，估計將花費10小時到達，中間將設休息中繼站；空服員還突發奇想，用報紙製作「螃蟹」外型的道具，再上紅漆，諷刺長榮公司對勞動方「橫行霸道」此外，也有不少民眾在空服員行經的路途中，暖心舉牌力挺，但也有民眾抱怨，這樣的行徑已經影響交通。

▲▼ 「南崁→總統府」苦行10小時！走15公里腳磨破皮　罷工空服員：堅持到最後 。（圖／記者王亞志攝）

▲▼ 「南崁→總統府」苦行10小時！走15公里腳磨破皮　罷工空服員：堅持到最後 。（圖／記者王亞志攝）

悶熱的天氣、長遠的路程讓空服員們都相當疲憊，但依舊鬥志滿滿，她們在路途中停下來吃香蕉、拉筋、到速食店吃點東西補充體力，稍作休息後繼續再戰，而一名空服員就表示，「腳上有一點破皮，很餓很累，但一定會堅持下去，不會放棄，會堅持到底，一定會走到最後，想要讓公司聽到我們心聲。」

▲▼ 「南崁→總統府」苦行10小時！走15公里腳磨破皮　罷工空服員：堅持到最後 。（圖／記者王亞志攝）

此外，桃園市空服員職業工會4日下午4時表示，5日凌晨5時30分，發動「苦行活動」，自桃園南崁罷工棚出發，行經桃園新南路→春日路→三民路→長壽路→萬壽路→中正路→大漢橋→民生路→萬板路→萬板大橋→艋舺大道→中華路→忠孝西路→公園路→青島西路→中山南路→凱達格蘭大道總統府。

▲▼ 「南崁→總統府」苦行10小時！走15公里腳磨破皮　罷工空服員：堅持到最後 。（圖／記者王亞志攝）

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