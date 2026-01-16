雄中考卷「老師夢到什麼出什麼」　學生一看英文崩潰！超強背景曝

▲高雄中學。（圖／ETtoday資料照）

雄中一名學生曬出地理期末考考卷，驚見滿滿英文題目，崩潰直呼「開局即終局，夢到什麼出什麼」，更點出出題老師是「雄中三幻神之首」。貼文曝光後，網友也看傻「地理考卷變托福」、「寫完要吃胃散」；不少校友也朝聖，「看來老師的威名不減當年」、「雄中修仙的GOAT」。

一名雄中學生在Threads曬出超狂期末考考卷，讓他直呼震撼首發，「開局即終局，謝謝你張國周，你讓我知道你的極限不只於此」，原PO同時也道出滿滿的無奈，「出了一大堆跟這次無關的東西，夢到什麼出什麼」，最後更吐槽「不愧是雄中三幻神之首！」

從文章附上的考題可見，內容從「南亞的綠色革命」切入，尤其英文題目就佔整張考卷五分之一，原PO坦言並不排斥看英文考題，「考英文我也覺得很不錯，但其他東西不在範圍內啊...嗚嗚嗚。」

雄中考題跨科暴走 網笑：修仙等級

文章曝光後，引發網友朝聖看傻，「他根本不知道範圍吧，全看他心情出題，英文多到靠杯」、「地理考卷（X），英文考卷（O）」、「他的本業是股票玩家，考卷這種事情夢到什麼出什麼就好了」、「笑到不行，跨科素養不是這麼跨的吧」、「這是托福還是雅思」、「看起來寫完需要吃胃散」。

事實上，出題的張國周老師背景極強，擁有美國伊利諾大學電腦碩士學位，過去有學生在PTT透露，該位老師英文功力深厚，「只是上課都放Discovery勇闖天涯」，加上與胃藥品牌撞名，讓不少校友哭笑不得直呼，「這傢伙怎麼還在啊？」「看來老師的威名不減當年」、「這必須給到神中神」、「雄中修仙的GOAT」。