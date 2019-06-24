擔心罷工空服員體力透支　工會：輪班從12小時縮為8小時

▲長榮空服員罷工現場，輪班制從12小時縮為8小時。（圖／記者湯興漢攝）



生活中心／南崁報導

長榮航空空服員罷工進入第5天，桃園市空服員職業工會從23日晚會結束後開始，考量會員體力，改變輪班制度，從原本的每班12小時輪守，改成每班8小時輪守罷工。

桃職工會理事廖以勤表示，原本的12小時輪班制對大家的身體會是一種負擔，考量會員的體力狀況，所以從昨(23)日11點起改變輪班制度，每天3班輪值，原本A、B、C、D、E分組不變，再多加一個F組一起輪班，輪守現場時間縮短，從原本的每班12小時，改成每班8小時輪守罷工。3班制輪班時間為每天晚上的11點到早上7點、7點到下午3點，以及下午3點到晚上11點，讓會員可以充分得到休息後，再回到現場繼續罷工。

另外工會代表胡曉萱於23日晚間登上高達3層樓的升降台進行抗爭，並誓言：「罷工何時結束，我就待到何時。」但記者24日在南崁罷工現場直擊，胡曉萱所待的高台與放置帳篷的高台均在中午撤離。桃職工會回應，高台廠商受到輿論壓力影響，主動聯繫工會要求撤離。

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交通部也持續召開應變中心會議，交通部政次王國材說，所有相關單位對於疏運的應變計畫持續進行，未來4天長榮航空都將維持40%運能，機場秩序恢復，疏運已大致維持穩定狀況。他透露，勞動部有透過非正式協商跟勞資溝通，針對禁搭便車、勞工董事歧見，初步了解雙方有機會都各退一步。

另外，長榮航空今在股東會宣布今年仍會招募新空服組員，對此，王國材說，長榮航空每年都有招募新員工的計畫，不覺得此舉是為了取代罷工組員，就他的了解，長榮航空仍期待組員能早日回來。