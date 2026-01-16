盧秀燕親報喜！千萬豪宅得主接電話秒懂中獎　淡定反應意外成亮點

記者許權毅、葉品辰／台中報導

萬眾矚目的「2025台中購物節」壓軸大獎於今(16)日上午揭曉，北屯區千萬豪宅幸運得主出爐！台中市長盧秀燕親自抽出並當場Call Out通知中獎者，電話另一頭的南屯區黃先生接獲來電後反應相當淡定，甚至秒猜「是台中購物節嗎？」讓現場氣氛瞬間沸騰，也成為今年購物節最有趣的畫面之一。

▲台中購物節今日上午抽出北屯區千萬豪宅。（圖／記者許權毅翻攝）

抽獎過程中，盧秀燕拿起電話致電黃先生，一開口表明身分後，黃先生短暫停頓隨即猜中來意，面對自己抽中千萬好宅的好消息，語氣仍顯得平穩，讓盧秀燕忍不住追問「你怎麼這麼冷靜？」黃先生才笑說其實內心相當激動，只是一時興奮到說不出話來，逗趣互動引來現場笑聲。

▲▼豪宅得主只花7000多元就中大獎，反應超冷靜。（圖／記者許權毅翻攝）

經濟發展局說明，黃先生是在活動期間完成消費並登錄發票，成功抽中位於北屯區10期核心地段的「均福匯」好宅，市價逼近千萬元，附有輕裝潢與車位，交通與生活機能完善，是不少首購族與小家庭心目中的理想住宅。黃先生也透露，自己目前居住在南屯區，已經有房產，未來將再評估這戶好宅的使用規畫。

經濟發展局表示，此屆台中購物節共有26萬家店家參與，店家覆蓋率全國第一，提供超過3萬項優惠，企業贊助超過7,000萬元；活動期間也帶動「台中通TCPASS」APP下載量突破310萬次，數位治理與經濟行銷相互加乘，以及屢獲國內外大獎肯定。經發局評估，此屆購物節估計帶動全國經濟產值約760億元，對百工百業與整體景氣具有實質挹注效果。