　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

盧秀燕親報喜！千萬豪宅得主接電話秒懂中獎　淡定反應意外成亮點

記者許權毅、葉品辰／台中報導

萬眾矚目的「2025台中購物節」壓軸大獎於今(16)日上午揭曉，北屯區千萬豪宅幸運得主出爐！台中市長盧秀燕親自抽出並當場Call Out通知中獎者，電話另一頭的南屯區黃先生接獲來電後反應相當淡定，甚至秒猜「是台中購物節嗎？」讓現場氣氛瞬間沸騰，也成為今年購物節最有趣的畫面之一。

▲台中購物節今日上午抽出北屯區千萬豪宅。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中購物節今日上午抽出北屯區千萬豪宅。（圖／記者許權毅翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

抽獎過程中，盧秀燕拿起電話致電黃先生，一開口表明身分後，黃先生短暫停頓隨即猜中來意，面對自己抽中千萬好宅的好消息，語氣仍顯得平穩，讓盧秀燕忍不住追問「你怎麼這麼冷靜？」黃先生才笑說其實內心相當激動，只是一時興奮到說不出話來，逗趣互動引來現場笑聲。

▲台中購物節今日上午抽出北屯區千萬豪宅。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼豪宅得主只花7000多元就中大獎，反應超冷靜。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中購物節今日上午抽出北屯區千萬豪宅。（圖／記者許權毅翻攝）

經濟發展局說明，黃先生是在活動期間完成消費並登錄發票，成功抽中位於北屯區10期核心地段的「均福匯」好宅，市價逼近千萬元，附有輕裝潢與車位，交通與生活機能完善，是不少首購族與小家庭心目中的理想住宅。黃先生也透露，自己目前居住在南屯區，已經有房產，未來將再評估這戶好宅的使用規畫。

經濟發展局表示，此屆台中購物節共有26萬家店家參與，店家覆蓋率全國第一，提供超過3萬項優惠，企業贊助超過7,000萬元；活動期間也帶動「台中通TCPASS」APP下載量突破310萬次，數位治理與經濟行銷相互加乘，以及屢獲國內外大獎肯定。經發局評估，此屆購物節估計帶動全國經濟產值約760億元，對百工百業與整體景氣具有實質挹注效果。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 2 2179 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下周氣溫再暴跌　最凍探10度
法官遭免職！改當律師又出事了
國中生闖同學家尋仇！開槍還持刀追砍　他磕頭道歉求饒
30歲年輕議員登記參選市長！　「決定承擔大局」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「蜷川實花展」台北華山開幕！8大展區沈浸式光影、彩蛋作品搶先看

「快樂存骨族」不是口號　醫：骨質流失30歲就開始

北宜高鐵爭議　鐵道局5QA釋疑：直鐵工期更久

工程師LinkedIn「收面試邀約」　警覺沒點程式！仍被轉走60萬

台人「結帳1狀況」都會說不好意思　全場爆共鳴：真的會耶

不只墾丁！作家揭國旅「全台都衰退」掀在地窮遊風：看但不買

北部周末有雨　「下周氣溫溜滑梯」最凍探10度

連鎖賣場遭爆賣過期5年黑米商品　桃園衛生局令業者加強管理

基隆智慧科技園區啟動都市計畫變更　謝國樑：打造產業新門戶

無人機、AI橋檢車亮相　破解人力巡檢橋梁死角

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

史上首次！國際太空站醫療撤離　太空人重返地球畫面曝光

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

「蜷川實花展」台北華山開幕！8大展區沈浸式光影、彩蛋作品搶先看

「快樂存骨族」不是口號　醫：骨質流失30歲就開始

北宜高鐵爭議　鐵道局5QA釋疑：直鐵工期更久

工程師LinkedIn「收面試邀約」　警覺沒點程式！仍被轉走60萬

台人「結帳1狀況」都會說不好意思　全場爆共鳴：真的會耶

不只墾丁！作家揭國旅「全台都衰退」掀在地窮遊風：看但不買

北部周末有雨　「下周氣溫溜滑梯」最凍探10度

連鎖賣場遭爆賣過期5年黑米商品　桃園衛生局令業者加強管理

基隆智慧科技園區啟動都市計畫變更　謝國樑：打造產業新門戶

無人機、AI橋檢車亮相　破解人力巡檢橋梁死角

陸戰軍官性侵女同袍！指揮部震怒　他慘遭撤職

「蜷川實花展」台北華山開幕！8大展區沈浸式光影、彩蛋作品搶先看

「快樂存骨族」不是口號　醫：骨質流失30歲就開始

呱吉挺「林妍霏沒霸凌李多慧」！　還原表演內容反批酸民：超噁心

麋先生遠赴東京拍MV「竟穿睡衣上鏡」！　他還睡過頭：要演全套

金門廂型車偏移失控猛撞電桿　車頭慘變V字型...5人受傷送醫

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

跨海直擊／金宣虎高EQ暖救場高允貞！　「這句回答」全場熱烈歡呼

「包租代管」衝32萬戶！　百萬租屋家庭政策再加碼

協助破解張文筆電加密軟體　華碩澄清「誤解、非事實」

【平安餐比較重要】孫女靈魂拷問「回台灣會想我嗎」　阿嬤：半個月後

生活熱門新聞

肯德基認輸！公開「原味蛋撻走入歷史」真相

情侶吃Buffet「啃到蟑螂腳」酒店：是蝦子的

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

出國「絕不買伴手禮送同事」！一票苦主：打死不買

女兒都考倒數第一！「媽媽1段話」教養最高境界

高中生染性病流膿　看病急問：何時能再做

阿里山賓館最新房價　最貴一晚要4.5萬

約黃仁勳吃担仔麵？魏哲家神回一句話

打卡軍旅生涯規劃！最美政戰士「到東引服役」

快訊／11:09東部海域規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／肯德基蛋撻改版每顆貴2元

國民年金「到底該不該繳？」　網曝另1種選擇

即即／基隆麥金路水管破漏搶修　原訂16時送水延後

今起雨區擴大　下周冷氣團報到！最冷時刻曝

更多熱門

相關新聞

宜蘭蘇澳驚傳「野猴群竄出」　女騎驚壞閃避自摔送醫

宜蘭蘇澳驚傳「野猴群竄出」　女騎驚壞閃避自摔送醫

宜蘭蘇澳移山路段14日下午驚傳野猴群出沒，導致交通事故！蘇澳分局當天14時53分接獲報案，指稱一名機車騎士因閃避猴群不慎自摔。警方迅速派員到場處理，所幸事故僅造成輕微擦傷，未有重大傷亡。

台中國際會展中心揭幕！賴清德感謝台中市府

台中國際會展中心揭幕！賴清德感謝台中市府

陳鏞基：今年就是最適合的告別

陳鏞基：今年就是最適合的告別

避開「越夜越熱鬧」區段　條通豪宅轉手狠賺2462萬

避開「越夜越熱鬧」區段　條通豪宅轉手狠賺2462萬

台美關稅拍板15％！賴清德揭4大目標

台美關稅拍板15％！賴清德揭4大目標

關鍵字：

影音台中購物節盧秀燕豪宅中獎

讀者迴響

熱門新聞

肯德基認輸！公開「原味蛋撻走入歷史」真相

張文疑遭父痛罵6字成魔　母匯錢只為確認他還活著

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

18歲親哥「強脫內褲」性侵未成年妹

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

國光女神震撼宣布「已切子宮」！

男星外甥女遭輾亡　司機病逝難求償

吳佩慈「婆婆」在美被捕！賭后變囚犯

情侶吃Buffet「啃到蟑螂腳」酒店：是蝦子的

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

型男主播訂婚「情定6年男友」！男友單膝下跪求婚

土方之亂降温！可寧衛苦吞第2根跌停　3檔跟進倒地不起

美女踩高跟鞋狂領50萬　太時尚露餡被逮

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面