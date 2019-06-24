戰線再拉長！長榮取消航班公布到「7月2日」　影響超過20萬旅客

▲長榮航空在罷工專區的影響航班日程已拉長至7月2日。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空勞資爭議陷入僵局，重上談判桌時間遲遲未定，長榮航空航班異動日程原先只公布至6月30日，下午再度拉長至7月2日，後續影響旅客人數將超過20萬人。交通部政務次長王國材上午則透露，勞動部有透過非正式協商跟勞資溝通，針對禁搭便車、勞工董事歧見，初步了解雙方有機會都各退一步，希望爭議早日落幕。

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▲長榮航空罷工影響航班日程繼續新增至7月2日。（圖／翻攝自長榮航空官網）

長榮航空持續更新影響航班日程，原先只公布至6月30日，但目前又再更新至7月2日。根據統計，6月24日取消108班、6月25日取消103班、6月26日取消102班、6月27日取消105班、6月28日取消114班、6月29日取消85班、6月30日取消90班。另外，7月1日目前已先公布取消17班、7月2日取消8班，預估整體影響旅客人數將突破20萬人。

長榮航空總經理孫嘉明上午表示，最晚將於本周三早上宣佈7月取消航班，讓乘客能有更充裕時間預作旅程的安排；截至6月23日為止，長榮航空營收損失已達5.8億元，目前無法評估停損點。

詳細異動請查閱：長榮航空罷工專區航班異動