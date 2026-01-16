快訊／11:09東部海域規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）
記者陳嘉恩／台北報導
根據中央氣象署地震測報中心資料，今天上午11時09分台灣東部海域發生芮氏規模4.6地震，震央在宜蘭縣政府南南東方36.5公里處，深度15.2公里，屬於極淺層地震。
氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為4級，出現在宜蘭縣南澳。
根據氣象署測報資料，震度4級地區為宜蘭縣，震度3級地區為花蓮縣，震度2級地區為新北市，震度1級地區為桃園市、台中市、南投縣、台北市、新竹縣。
資料來源：氣象署
