獨／長榮內部信！去年有獲利將發給員工「年中」22K　罷工空服也有份

▲空服罷工第5天，長榮航空發出內部信給員工。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

長榮空服員罷工第5天，勞資爭議陷入僵局，空服工會也不斷指公司賺錢卻沒提高空服員待遇。不過，稍早長榮航空發出內部信給員工，宣布2018年有獲利，將會依公司章程第26條規定，核發2018年度員工酬勞予國內外員工。長榮表示，只要在6月30日前仍在公司任職者（含留職停薪者），都可獲得這筆「年中」獎金，即便是罷工的空服員也可獲得。

長榮航空指出，只要公司有獲利，依據公司章程就要發出固定比例紅利與員工共享，往年也都是在股東會討論員工分紅，因此，在今天開完股東會後，確認後也即向員工宣布。雖然這次面臨罷工爭議，但長榮航空表示，只要在6月30日前仍在公司任職者都算公司員工，罷工者也可領取。



內部信全文：



一、感謝所有同仁2018年同心協力，勇於面對挑戰、解決問題，在大家共同努力下，締造公司2018年有獲利的成果，故依本公司章程第26條規定，核發2018年度員工酬勞予國內外員工。

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二、本次核發原則如下：



1.平均分配於發放對象。

2.發放對象：2019年6月30日仍於本公司任職者（含留職停薪者），按2018年度服務本公司日數比例核發（全年服務日數為365天需扣除留職停薪、無給病假及曠職）。

3.員工於2018年度服務日數為365日且無前述應扣除之日數者，得分配員工酬勞TWD22,476。

三、國內空地勤員工酬勞預計於2019年6月28日發放，地勤人員員工酬勞明細請至人事系統「薪資所得」 「查詢薪資」，輸入2019年度6月份『第二次』查詢即可（系統開放查詢日期為6月27日下午）；空勤人員員工酬勞發放明細及查詢方式，將由空勤管理單位另行通知。

四、員工酬勞的獲得，是仰賴每位同仁堅守工作崗位，同心協力，努力創造公司佳績而辛苦獲得的成果，實屬不易，再次感謝所有同仁的努力付出，謝謝您！



▲長榮航空今日發出內部信給員工，說明2018年有獲利，將發放「年中」給員工。（圖／讀者提供）