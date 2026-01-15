出國「絕不買伴手禮送同事」　原因超真實！一票苦主：打死不買

▲原PO直呼，不會在國外買伴手禮給同事。（示意圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

出國買伴手禮是人情味，還是自找麻煩呢？一名網友坦言，以後出國再也不買伴手禮給同事，改在台灣隨便買就好。文章引發不少網友氣回，「伴手禮被轉送給別人，打死以後都不買了」、「還被中年阿姨同事酸沒創意」；不過也有人是回台網購伴手禮，驚呼價格居然比當地買還便宜。

一名網友在Threads表示，以後出國絕對不會再買伴手禮給同事吃，若真的想買，等回台灣再買就好，「反正也沒人會發現，他們不值得佔據我珍貴的行李額度！」

伴手禮被轉送他人 苦主怒：打死不再買了



文章曝光後，底下網友紛紛點頭回應，「其實真的不用買，我之前精心挑選了小禮物，結果後來同事離職，丟在桌上沒帶走」、「我會直接不讓他們知道我出國，我一律都說回南部」、「最近從沖繩回來，送沖繩知名餅乾給全辦公室同事，還被某中年阿姨同事酸沒創意、台灣也買的到，酸完還是拿了我的餅乾」、「我發現在日本扛回來零食的台灣711都有」、「發現買回來的伴手禮被轉送給別人，打死以後都不買了」、「我買休息站的蛋捲鐵盒被嫌棄」。

也有人直呼，網購價格居然比當地買還便宜，「去了一趟韓國，回台酷澎下單伴手禮」、「我從首爾回來，然後在酷澎訂了韓國零食要給同事...其實比當地超市亂買還便宜」、「我甚至有過在蝦皮上面買」、「以前我去新加坡買美珍香的肉乾回來要給同事，後來在飛機上太無聊就吃光了，到台灣下飛機後，再去美珍香門市買給同事」。