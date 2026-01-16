「中壢已經沒有台灣人了」　網紅實際走訪驚呼：像來到國外

▲中壢是新住民聚集地，車站客運量非常大。（圖／記者賴文萱攝）

記者柯沛辰／綜合報導

網路社群近日熱議「中壢已經沒有台灣人了」，有網友直呼到中壢像身在國外。對此，旅遊YouTuber「走跳保羅與Tiff」實際走訪，果然往來行人都用英文交談，沿街都是異國餐廳、小吃，還有各式招牌，這樣的變化，正是台灣經濟及移民政策縮影。

一出車站就出國？外文招牌林立、路人用英語交談

YouTube頻道「走跳保羅與Tiff」上傳走訪影片，以「台灣中壢，已經沒有台灣人了！？一出中壢車站，立馬到東南亞！街上全是越南人、菲律賓人、印尼人和泰國人」為標題，實際一探當地發展情形。

影片中可見，他走出中壢火車站後，沿路出現各種寫滿東南亞外文的商家招牌、標語，由此可知，當地消費主力主要以外籍移工為主，而且往來的行人都用英語交談，「很像真的來到了菲律賓」。

移工成當地消費主力 也成台灣經濟重要支柱

「走跳保羅與Tiff」指出，沿著中和路往聖心天主教堂方向走，可以去到菲律賓移工假日禮拜的信仰中心，愈往教堂方向走，各式東南亞攤販、店家也就愈多，而且均僅標示外文，像有不少衣服攤販標榜「5件350元」、「一件30元」，價格十分便宜，「真的蠻驚人的。」

「走跳保羅與Tiff」感性表示，這些移工都是支撐起台灣經濟的重要支柱，做的都是比較辛苦的工作，附近工業區的工廠都仰賴他們，所幸台灣薪資不低，基本月薪2萬8千多，加班的話有機會到5萬、6萬元，「是他們家鄉的3到5倍，有些人來台工作3到6年，回鄉就能蓋房子、做小生意，或讓家人上大學。」

▼移工來台承擔不少危險和辛苦工作，成為台灣經濟支柱。（圖／資料照）

「縮影」不只在中壢 也成台灣文化一部分

「走跳保羅與Tiff」說，中壢的變化，某種程度上就是台灣經濟發展與移民政策的縮影，移工們在這裡工作、賺錢、談戀愛，存下人生第一桶金，「我想他們的生活方式，早就已經成為中壢，甚至整個台灣文化中很重要的一部分。」

影片最後，他也推薦大家來中壢體驗當地的異國餐廳，感受這股支持台灣運作的溫暖力量，「對我們來說，這裡看到的吃到的喝到的都是異國風情，但對於他們來說，卻是思念家鄉，離家鄉最近的地方。」

▼當地異國料理，對移工朋友來說是「離家鄉最近的地方」。（圖／資料照）