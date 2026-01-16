阿里山賓館最新房價曝光　最貴「一晚要4.5萬」驚呆網

▲他貼出「阿里山賓館」最新房價，引發兩派網友戰翻。（圖／翻攝自臉書／爆廢1公社）

記者趙蔡州／綜合報導

國旅總以住宿價格過高為人詬病，一名網友近日在臉書貼出一張照片，內容是阿里山賓館2026年最新的價目表，其中基礎的貴賓雙人房平日就要價1萬5000元，最貴的「首相套房」平日要3萬5000元，照片一出立刻引發網友熱議。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」貼出阿里山賓館的最新房價，照片中可以看見，基礎的貴賓雙人房平日要1萬5000元、假日要1萬9000元，特殊假日甚至要2萬1000元，基礎四人房平日則要2萬1000元、假日要2萬6000元，特殊假日要2萬8000元。

最貴的「首相套房」平日要3萬5000元、假日要價4萬2000元、特殊假日4萬5000元，讓原PO忍不住直呼「差點以為是越南盾」。

其他網友看了貼文後也表示，「到時候像墾丁一樣，再來喊說人進不來」、「所以我只能一直出國」、「花這些錢不如去日本玩，機票和住宿費也差不多這個價錢了，說不定還更便宜呢」、「貴成這樣好扯」，但也有人說，「這是以價制量的價錢啊，阿里山賓館真的不缺人去住」、「我覺得不需要特別發這種文章，客人覺得OK他就會住，錢太高自然就會被淘汰」、「這間入住率有7成以上，我去阿里山都是住這間」。

也有網友分析當地房價高的原因，「阿里山不像日月潭有腹地可以蓋新飯店，沒有競爭對手，房間數量有限，價錢飆高不意外」、「開在山上不用錢？物資送上山不用錢？」、「阿里山森林的確是世界罕有，這種巨檜只有台灣跟加拿大有，再者，這地區早就不可能有新的旅館能進駐，甚至連原地重建都不容易，我覺得阿里山是可以擁有這樣等級價位的飯店的」。