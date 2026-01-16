快訊／07:53台東卑南規模4.3地震　最大震度2級

▲07:53台東卑南規模4.3地震。（圖／中央氣象署）
記者葉國吏／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天上午7時53分台東縣卑南鄉發生芮氏規模4.3地震，震央在台東縣政府西南西方36.8公里處，深度51.7公里，屬於淺層地震。
氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為2級，出現在屏東縣三地門、高雄市旗山、台南市。
根據氣象署測報資料，震度2級地區為屏東縣、高雄市、台南市，震度1級地區為台東縣、嘉義縣、嘉義市、雲林縣。
資料來源：氣象署
