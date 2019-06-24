長榮要求工會返還40份三寶踢鐵板　空服員本人來取證竟也遭拒

▲長榮航空要求工會返還空服員三寶（護照、台胞證、員工證）遭拒。



記者陳涵茵／南崁報導

長榮罷工行動邁入第五天，突破100小時。今（24日）晚間長榮航空公關經理協同律師再次前往要求工會返還三寶，讓想回公司的空服員能儘速返回工作崗位，遭工會以需本人到場為由拒絕，稍晚一名劉姓空服員前來要求取回自身證件，竟也遭到拒絕。

長榮航空昨（23日）帶著經由空服員授權且由桃園地方法院認可的「退出罷工取回三寶委託書」，前往罷工現場繳交三寶櫃檯，要求工會返還員工證件，現場一度爆發激烈爭執，桃職工會以「無法確認是否為本人簽名」為由拒絕返還收場，雙方數度僵持。

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晚間7點30分長榮航空公關經理再次協同律師前往罷工現場繳交三寶櫃檯，表示目前已收集到40份空服員委託書，要求桃職工會確認委託書真偽後儘速返還三寶，讓空服員能返回工作崗位執勤。桃職工會此次雖收下長榮航空準備的委託書影本，但依然堅持需由空服員本人前往棚內簽下申請書，並表示向保全公司取回三寶需2天作業時間，喊口號要資方照流程領回三寶。

▲長榮空服員本人要求工會返還三寶也遭拒絕。（圖／記者張榮恩攝）



晚間8時左右，一名劉姓空服員由本人協同律師與親友來到罷工現場要求工會返還自身的護照、台胞證與員工證，竟也遭工會以「不確定流程是否合法」為由拒絕。

劉姓空服員向工會表達想取回三寶意願至今已第四天，她憤怒的說：「今天才得知要到現場填寫申請書，原本說最快晚間9點就可以拿，到了現場寫完申請書竟然說他們口誤了，還需要兩天時間。」

對於工會多次強調需要兩天作業時間，協同劉姓空服員到場的律師表示：「沒有這個需要吧！我們是拿回自己的東西，所有人想要取回自己的證件，都不需要經過任何程序。」工會現場人員強調自己不懂法律，堅持要等到工會律師到場處理，不願交出三寶，劉姓空服員委任律師則表態未來會採取法律動作。