真·韭菜水餃！1顆7元裡面竟沒包肉　店家神回覆

一名民眾近日在社群平台Threads發文表示，在高雄某間手工蒸餃店點了10顆韭菜水餃，吃了幾口後驚覺內餡竟全是韭菜，完全沒有一絲豬肉，讓他相當驚訝並直呼「踩雷」。該盤水餃售價70元，讓他直言價格偏高，也引發不少網友討論與共鳴。

發文者在貼文中表示，當下向店家詢問水餃是否未加豬肉時，店家回應「對啊，你點的是韭菜水餃」，令他哭笑不得。該文一出，吸引不少網友留言，「這沒有肉我不如去吃韭菜盒」、「那這家高麗菜水餃不就只有高麗菜？」、「你錯了，這是匪菜水餃，老闆是搶匪來的」、「一顆7塊素水餃喔，物價終於來到這個程度了嗎」、「水餃沒肉就不叫水餃」。

該家手工水餃店受訪時大方回應，店內韭菜水餃本來就是為素食者設計的純素品項，菜單上也未標示含豬肉。店家強調，若水餃含有肉類，如「豬肉高麗菜水餃」，都會明確標註，並指出純韭菜水餃其實更難包製，因為韭菜缺乏黏著性，製作上更費工費時。

店家表示，設計素食版本的水餃是為了照顧茹素顧客的需求，菜單上也透過名稱與圖片呈現食材內容，避免混淆。此次爭議主要來自消費者對「韭菜水餃」名稱的既定印象，認為應包含豬肉，與店家實際內容出現認知落差。

其他水餃業者則受訪指出，一般韭菜水餃之所以普遍加入豬肉，是因為豬肉中的油脂有助融合調味料，並提升整體風味與口感。而少了肉餡的水餃，不僅風味不同，製作上也較為挑戰。

