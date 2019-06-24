長榮罷工近100小時 ！工會連三退　「禁搭便車」也可調整

▲長榮航空抗爭罷工今（24）日在即將滿100小時之際，傳出工會「連三退」。（圖／記者湯興漢攝）



記者賴文萱、林育綾／台北報導

長榮罷工行動今（24）日進入第5天，即將在晚間9時滿100個小時！目前工會態度放軟連三退，包含「禁搭便車」、「勞工董事」、「日支費金額」這3項訴求皆表示「願意調整，有可談空間」。目前勞動部、交通部都有協助兩邊居中協調，現在工會也在等待開啟協商的契機。

桃園市空服員職業工會副秘書長周聖凱接受《ETtoday新聞雲》電訪表示，「禁搭便車」的訴求工會願意調整，但方案還在確認；至於「勞工董事」部分，本來就沒有堅持一定要董事，主要訴求是「讓員工可以參與公司經營治理」。

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▲工會副秘書長周聖凱表示，針對禁搭便車、勞工董事、日支費金額等訴求，都「願意調整，有可談空間」。（圖／記者季相儒攝）

另外在「日支費金額」周聖凱也說，「沒有堅持公司一定要一次調到150元，因為90到150元空間很大，怎麼調整有空間可以談，但還是希望可以盡量提高幅度。」而其他訴求部分，包含過勞航班、國定假日雙倍薪⋯等，在之前幾次協商中有討論過，這部分也希望有所前進。

被問及訴求不再堅持勞工董事，是否算是改變訴求？周聖凱表示，這不算調整訴求，只是在協商過程中逐步修改方案，來拉近距離。至於未來若促成正式協商，是否會開放直播？他回應「目前連確定的日期都還不知道，要看看到時候的狀況而定。」