　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長榮證實40人停止罷工！工會拒還「三寶」　空姐領證被打槍

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者陳涵茵、柯沛辰／南崁報導

長榮罷工進入第5天，傳出有40名空服員想重返崗位。資方證實，稍早已經偕同律師攜委託書前往罷工現場，要幫有意服勤的空服員取回「三寶」（員工證、護照及台胞證）。不過，桃園市空服員職業工會以非本人領取為由拒絕，目前只收下委託書。

長榮航空23日曾帶著桃園地院認可、經空服員本人授權的「退出罷工取回三寶委託書」到場，要求工會交還數十位空服員的證件，但桃職工會以「無法確認是否為本人簽名」為由拒絕返還，現場一度爆發激烈爭執。

▲長榮罷工,三寶,空服員要回三寶。（圖／記者張榮恩攝）

請繼續往下閱讀...

▲長榮航空到場要求返還空服員三寶，但遭工會拒絕。

事隔一日，稍早晚間7點30分，長榮航空公關經理再度偕同律師前往罷工現場，強調已經收集到40份空姐委託書，要求桃職工會確認委託書真偽後，盡速返還這40人的證件三寶，好讓這些空服員能盡快返抵工作崗位。

這次，桃職工會雖收下委託書影本，但仍堅持需由空服員本人親自來簽下申請書，才能照流程向保全公司取回證件，全程需要約2天的作業時間。

為此，一名劉姓空服員晚間8點多在律師陪同下，頭戴鴨舌帽、口罩，親自到場要求工會交還護照、台胞證及員工證，但遭工會以「不確定流程是否合法」為由拒絕。

工人搭捷運被公審！國中屁孩嗆髒又臭「難怪台灣會有罷工」

專添麻煩！這4星座「超會幫倒忙」...你周遭也有雷隊友嗎？

▲長榮罷工,三寶,空服員要回三寶。（圖／記者張榮恩攝）

▲空服員本人要求返還三寶，也遭工會拒絕。（圖／記者張榮恩攝）

看更多...

18空服員登機「臨時罷工」自拍！500乘客傻眼　長榮證實曠職

名嘴當面嗆「為何不去華航應徵」　罷工空姐爆氣反擊

反罷工內勤嗆「不爽我來做」　空姐反酸長相：妳這張臉能考上空服員嗎？

ET快訊
雄中生諷韓神書《為什麼愛說謊》爆絕版　晨星出版社回應了
女星買火車票「花5秒等找零」！背後女不耐煩：8塊也拿　回頭傻

關鍵字：長榮航空,罷工,空姐,空服員

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

反罷工內勤嗆「不爽我來做」　空姐反酸長相：妳這張臉能考上空服員嗎？

影／LINE免費送40張「貼圖明星」表情貼！限時24小時下載

影／颮線清晨襲！中部人嚇醒「根本颱風」　16縣市豪大雨特報一張圖看本周天氣

不是比照華航！空服員「日支費150元」算法出爐　拿公務員出差費當基準

空服員陸續歸隊！長榮：增飛峇里島、曼谷疏運旅客

營業到凌晨　這4家店半夜也吃得到熱騰騰的拉麵

影／藍鵲樹叢抖不停！他納悶放大看「爬滿螞蟻」：夭壽喔長知識了

長榮罷工「這2個月」就是預告期！空姐：說我們綁架旅客太過了

長榮宣布招募200空服員！總經理落淚　交通部回應了「接下來流血都在公司」

罷工5天「工會讓步」有望提前結束？　勞資雙方仍有長期作戰準備

623大遊行！凱道湧萬人冒雨參加 館長：讓大家再次看見台灣人的力量

羅志祥和韓庚打賭「輸的吃蘋果核！」　意外損失愛將崩潰：說好的幸福呢～

法國榜首挑戰台灣高中學測！　連考英文都卡關：真的很難...

女歌手抗癌7年！半臉癱瘓仍愛笑　不向病魔低頭...盼自身經歷助他人

李聖經清亮嗓音唱《A Whole New World》　茉莉公主讚嘆：太迷人了！

消瘦汪流浪2年...奇蹟「尋回主人」　撲向熟悉懷抱：人家真的好想妳

藍鵲樹叢狂抖！全身「爬滿螞蟻」　賞鳥前輩神解析網驚：長知識了

BY2拚選秀大跳《DNA》！！　甩飛耳麥「秒應變」...網讚：偶像水準

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

陳學冬輔導Angelababy克服恐高！　李晨讚嘆：可以開心理診所了

長榮罷工「這2個月」就是預告期！空姐：說我們綁架旅客太過了

長榮宣布招募200空服員！總經理落淚　交通部回應了「接下來流血都在公司」

罷工5天「工會讓步」有望提前結束？　勞資雙方仍有長期作戰準備

韓國瑜頒市長獎3度被諷　國小教師4點分析：大家全都醒了！

快訊／18空服員登機「臨時罷工」自拍！500乘客傻眼　長榮證實曠職

長榮證實40人停止罷工！工會拒還「三寶」　空姐領證被打槍

雄中生諷韓神書《為什麼愛說謊》爆絕版　晨星出版社終於回應了

長榮要求工會返還40份三寶踢鐵板　空服員本人來取證竟也遭拒

快訊／長榮罷工進入100小時　空服淚崩：這不會是最後100小時

老婆也是空姐！　哈孝遠綁罷工頭巾現身「她們死亡機會更大」

長榮罷工「這2個月」就是預告期！空姐：說我們綁架旅客太過了

長榮宣布招募200空服員！總經理落淚　交通部回應了「接下來流血都在公司」

汐止福德路大樓停車場傳槍響　槍手對車開5槍後自首投案

雄中生抱書《愛說謊》突襲韓國瑜　校長「瞄一眼」20字護同學帥炸

獨／馬東石來台狂點這杯「清涼味」！親臨加持票房4天破千萬

下令金融制裁！川普將「嚴厲打擊」伊朗領導哈梅內伊

走向開放多元 Steam官方新增同志「LGBTQ+」分類

亞足聯盃／台灣從未有北韓籍外援　425不排斥讓球員旅外

快訊／重返義大利！米蘭擊敗瑞典取得2026冬奧會主辦權

爆紅童星長大淪詐欺犯！　假扮警察騙87歲老太太…盜領500萬被捕

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

生活熱門新聞

即／18空服員起飛前臨時罷工　..

長榮證實40人停止罷工！工會拒..

大家都醒了！韓國瑜頒獎3度被嗆

內勤嗆「不爽我來做」遭空姐酸長..

《為什麼愛說謊》絕版　出版社回..

哈孝遠挺罷工：她們葛屁機會大很..

名嘴嗆：去華航啊　空姐爆氣反擊

罷工100小時！工會放軟連三退

罷工5天「工會讓步」有望結束？

教官看新聞「這我學生機車」！窗..

背痛收驚「6支香全斷」！她哭喊..

排骨飯掛機車3分鐘消失　台中男..

空服員陸續歸隊！長榮：增飛峇里..

長榮罷工被酸！苦苓6大誤解一次..

更多熱門

相關新聞

即／18空服員起飛前臨時罷工　長榮證實曠職

桃園空服員職業工會20日宣布當天下午4點起正式罷工，不料有18名空服員下午2點30分、40分就報到領取日支費服勤，卻在班機起飛前一刻臨時「罷飛」，讓2機共500多名乘客當場傻眼。當時18人著裝準備登機，不僅突然加入罷工，還自拍上傳臉書留念。長榮航空稍早證實，已將這18人暫記「曠職」，進行調查。

長榮空服向工會要回自身三寶遭拒

快訊／長榮罷工進入第100小時

哈孝遠挺罷工：她們葛屁機會大很多

罷工100小時！工會放軟連三退

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

即／18空服員起飛前臨時罷工　長榮證實曠職

長榮證實40人停止罷工！工會拒還證件

大家都醒了！韓國瑜頒獎3度被嗆

真的醉了！國民飲料「黑松沙士」竟然變啤酒了

內勤嗆「不爽我來做」遭空姐酸長相

SOMI出道可惜犯了2大舞台缺失！

憲哥「收謝忻簡訊」氣炸刪好友：跪下！

《為什麼愛說謊》絕版　出版社回應了

孕婦被老公推下懸崖　婆婆：沒死幹嘛報警

DJ SODA正面狂晃　北半球形狀全露

哈孝遠挺罷工：她們葛屁機會大很多

美妝女神Pony：眼皮不同！「20天前整形」對比照驚呆

警察攔查！　狗奴聽完開場白大笑

LINE祝賀8週年　表情貼限時免費下載

鄰居玩鬧　他笑到臉色發紫送醫不治

更多

最夯影音

更多

623大遊行！凱道湧萬人冒雨參加 館長：讓大家再次看見台灣人的力量

羅志祥和韓庚打賭「輸的吃蘋果核！」　意外損失愛將崩潰：說好的幸福呢～

法國榜首挑戰台灣高中學測！　連考英文都卡關：真的很難...

女歌手抗癌7年！半臉癱瘓仍愛笑　不向病魔低頭...盼自身經歷助他人

李聖經清亮嗓音唱《A Whole New World》　茉莉公主讚嘆：太迷人了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面