長榮證實40人停止罷工！工會拒還「三寶」　空姐領證被打槍

記者陳涵茵、柯沛辰／南崁報導

長榮罷工進入第5天，傳出有40名空服員想重返崗位。資方證實，稍早已經偕同律師攜委託書前往罷工現場，要幫有意服勤的空服員取回「三寶」（員工證、護照及台胞證）。不過，桃園市空服員職業工會以非本人領取為由拒絕，目前只收下委託書。

長榮航空23日曾帶著桃園地院認可、經空服員本人授權的「退出罷工取回三寶委託書」到場，要求工會交還數十位空服員的證件，但桃職工會以「無法確認是否為本人簽名」為由拒絕返還，現場一度爆發激烈爭執。

請繼續往下閱讀...

▲長榮航空到場要求返還空服員三寶，但遭工會拒絕。

事隔一日，稍早晚間7點30分，長榮航空公關經理再度偕同律師前往罷工現場，強調已經收集到40份空姐委託書，要求桃職工會確認委託書真偽後，盡速返還這40人的證件三寶，好讓這些空服員能盡快返抵工作崗位。

這次，桃職工會雖收下委託書影本，但仍堅持需由空服員本人親自來簽下申請書，才能照流程向保全公司取回證件，全程需要約2天的作業時間。

為此，一名劉姓空服員晚間8點多在律師陪同下，頭戴鴨舌帽、口罩，親自到場要求工會交還護照、台胞證及員工證，但遭工會以「不確定流程是否合法」為由拒絕。

►工人搭捷運被公審！國中屁孩嗆髒又臭「難怪台灣會有罷工」

►專添麻煩！這4星座「超會幫倒忙」...你周遭也有雷隊友嗎？

▲空服員本人要求返還三寶，也遭工會拒絕。（圖／記者張榮恩攝）

看更多...

18空服員登機「臨時罷工」自拍！500乘客傻眼 長榮證實曠職

名嘴當面嗆「為何不去華航應徵」 罷工空姐爆氣反擊

反罷工內勤嗆「不爽我來做」 空姐反酸長相：妳這張臉能考上空服員嗎？