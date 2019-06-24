名嘴當面嗆「為何不去華航應徵」　罷工空姐爆氣反擊

▲名嘴提問「為何不去華航應徵？」空姐超犀利反擊。（圖／翻攝自《這!不是新聞》YouTube）

記者趙蔡州／綜合報導

長榮航空空服員罷工邁入第5天，勞資雙方談判仍持續陷入僵局，初步統計20日至28日造成的航班異動，9天確定取消860航班，總計影響超過17萬人。對此，財經名嘴「股市憲哥」賴憲政日前就在上節目時，質問現場的長榮空服員代表段嘉蕙「你們為什麼不去華航應徵」，引發段嘉蕙相當犀利的反擊。

賴憲政日前在參加東森節目《這！不是新聞》時，表示想對段嘉蕙問一個不禮貌的問題，「你們為什麼不去華航應徵？因為華航比較好啊，通通去啊」。段嘉蕙聽了就激動說，「我知道很多酸民都會嗆，你們不爽不要做，你們去別家公司」、「但我現在就要告訴大家，我們現在就正在做『不爽不要做』這件事。」

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但賴憲政聽了段嘉蕙的回答後，對她顯然相當不滿意，他直言「問題是你讓我們不爽啊，讓我們這些消費者不爽。」

▲長榮航空空服員罷工邁入第5天，勞資雙方談判仍持續陷入僵局。（圖／記者林敬旻攝）

此外，「宅神」朱學恒也在節目上表示，他個人其實是支持罷工、爭取權益是勞工權利，「但有什麼必要，要將消費者的痛苦最大化，你2點宣布4點就要罷工，根據剛才講的國際慣例，我人根本到了機場，我不要說換票了，我是困在桃園機場」，他不能接受的是「突襲式罷工」把消費者都犧牲了。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。（朱學恒片段）

（賴憲政片段）