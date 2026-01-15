國民年金「到底該不該繳？」　過來人曝另1種選擇：當自己退休金

▲國民年金該不該繳？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

國民年金該繳嗎？近日有網友發文表示，雖然一個月要繳納的金額不算多，但因為她的收入不算穩定，所以一直很猶豫要不要繳納，還是乾脆把這筆錢拿去投資會比較好呢？如果沒有繳的話，以後會後悔嗎？貼文曝光後，引起討論。

收入不穩定！她很猶豫要不要繳國民年金

這名網友在Dcard上，以「國民年金到底該不該繳」為標題發文，提到她最近很猶豫要不要繳國民年金，身邊人的看法很兩極，有的人覺得未來也未必能領到，但也有人覺得現在如果不繳，之後可能會影響老年保障。

原PO說，因為她的工作是接案性質，收入不太穩定，所以實在掙扎要不要繳，如果她把這筆錢拿去投資或存起來，是不是會比繳國民年金更有彈性？可是她同時又擔心，會不會年紀大了之後，什麼保障也沒有呢？

原PO也好奇，大家都有繳國民年金嗎？還是覺得不划算就不繳了？倘若沒有繳，會不會後悔？她想聽聽各個年齡層、不同收入的人的想法，因為她真的已經猶豫很久了。

網友看法不同！有人選擇自己投資

貼文曝光後，有網友選擇投資，「不繳啊，那筆錢拿去投資零股、買0050至少是握在手上的退休金」、「不繳，定期定額當自己退休金」、「考慮到能領時的通膨，拿要繳的那些年拿去穩當的投資可能會是比較好的選擇」。

也有網友認為，「如果現在收入真的不穩，我覺得先不繳也不是罪，重點是之後狀況好一點要記得回來補，留條後路」、「有閒錢就會繳，算多一份保障，但你收入不穩定，可以先不繳以生活為主，等收入穩定點再考慮要不要繳」、「我爸媽都有繳，現在每個月至少有一點點收入，雖然主要還是要靠小孩養」。

國民年金有10年緩衝期補繳保費

本站曾報導「轉職、待業空窗期國民年金要繳嗎？ 勞保局一次說清楚」，只要年滿25歲、未滿65歲，在國內設有戶籍，且未參加勞保、農保、公教保、軍保的國民就是國民年金納保對象。勞動部勞工保險局副局長李靜韻當時表示，國民年金不論繳多久都有紀錄，退休後可照請領公式拿到。

李靜韻也指出，勞保和國保的主要目的都是保障勞工權益，所以若在轉職、待業期間有繳納國民年金，退休後兩者都能領到。此外，國民年金有10年緩衝期補繳保費，不會有滯納金，只有很少的利息；但如果一直沒有繳，只要超過10年就不能再補，未來給付權益也會受到影響。