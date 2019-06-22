重大突破！蔡英文7月出訪挑戰「過境華府」 全代會預計8月登場　

▲民進黨全代會預計8月登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

民進黨初選剛落幕，總統蔡英文將如期代表民進黨參加2020總統大選，3月才結束南太友邦出訪行程的小英，預計7月將再到中美洲出訪3友邦「三聖」，分別為聖露西亞、聖文森，以及聖克里斯多福及尼維斯。此外，原本安排在7月份的民進黨全代會，也會跟著總統出訪行程做變動，預估8月登場。

據了解，蔡英文7月將出訪中美洲「三聖」友邦，將是蔡英文上任總統三年多來的第七次出訪，不同於前總統陳水扁及馬英九曾經過境美國紐約，小英目前還沒有過境紐約的紀錄，這次出訪中南美洲，蔡政府高層力拼讓她過境美國東岸，挑戰「過境華府」。

據指出，基於台美默契，總統過境華府敏感性較高，過去都以過境美東取代，總統能否過境美東也象徵台美間的信任度。陳水扁及馬英九都曾過境紐約，蔡英文先前僅曾到過邁阿密、洛杉磯、休士頓、舊金山等，尚未到美國東岸，也因此，如果這次能過境華盛頓將會是一大突破。不過，為了考量美方立場，如果過境華府時機尚未成熟，也可能考慮在鄰近華府的城市例如巴爾的摩或費城安排行程。

蔡英文三月結束為期8天7夜的「海洋民主之旅」，出訪南太平洋3友邦，她在機場發表返國談話時強調，拚外交的工作從未停止，三年來的努力就是要讓台灣人可以有尊嚴的走向國際。目前台灣共有17邦交國，這次將訪3邦交國再加上過去訪問過的11個邦交國，總計將達到14國，原本除了「三聖」外，還將訪吉里巴斯，不過最後改由立法院長蘇嘉全代表出席。

蔡英文預計7月中展開出訪行程，行程約10天9夜，原定安排在7月的全代會，將會配合總統出訪行程，等到蔡英文回國後再繼續，將在8月登場。