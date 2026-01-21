火速救援！彰化男地檢署倒地無心跳　法警保全聯手AED搶命

▲彰化地檢有名中年男子昏倒OHCA送醫。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢署發生一起驚險的搶救事件！一名54歲的男子今（21）日上午，陪同家人到地檢辦事時，疑因天氣寒冷，突然昏倒在一樓，當場失去呼吸心跳。現場法警與保全人員反應神速，立即實施CPR並使用AED（自動體外心臟電擊去顫器）進行電擊，後續由趕到的消防救護人員接手，一路搶救送醫，成功將男子從鬼門關前拉回，恢復生命徵象。

事件發生在上午11點左右，地點位於員林市的彰化地檢署，當時這名有心臟病史的男子，正與家人前往地檢辦事，在一樓等家人時途中突然倒地，且失去意識、無呼吸脈搏，嚇壞在場眾人。

千鈞一髮之際，地檢署的法警及保全人員立即啟動緊急應變。他們迅速對男子實施心肺復甦術（CPR），並拿出設置於署內的「救命神器」AED進行電擊，在救護車抵達前已電擊2次，為搶救爭取寶貴的黃金時間。

彰化縣消防局獲報後，於11時16分派出員林分隊救護車及2名消防人員趕往現場。救護人員抵達後，馬上接手持續進行高品質CPR並使用AED監測。在將患者送往員林基督教醫院的途中，因患者心律仍需急救，救護人員再次執行AED電擊2次。經過現場與送醫途中不斷的搶救，患者終於在送抵醫院前恢復呼吸心跳。

警方與消防單位也再次呼籲，近日氣溫變化大，有心血管病史的民眾應特別注意保暖，並留意自身狀況。