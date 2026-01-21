快訊／槍殺安倍晉三！　山上徹也今判「無期徒刑」

▲安倍晉三槍擊案21日宣判，槍手山上徹也被判無期徒刑。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三2022年在奈良替參議院選舉助選時，遭槍手山上徹也暗殺身亡。本案最大焦點在於檢方求處無期徒刑，而辯方則主張有期徒刑。奈良地方法院21日下午1時30分對此案宣判，判處山上徹也無期徒刑。

根據《產經新聞》報導，45歲的山上徹也在2022年7月8日參議院選舉期間，於奈良市近距離以自製槍械擊斃正在進行助選演說的安倍晉三，震驚國際。

此案的量刑關鍵在於山上徹也的成長背景與犯案動機之間的關聯性。山上徹也的家庭因母親加入統一教會（現更名為世界和平統一家庭聯合會）後不斷巨額捐款而陷入崩潰，他的哥哥更因痛恨該教會最終自殺身亡。

這些遭遇讓山上徹也對統一教會產生強烈仇恨。根據審理過程，山上徹也原本計畫襲擊教會高層幹部以重創該組織，但因新冠疫情導致總部設於南韓的教會幹部無法前往日本，他便在案發前5天臨時改變目標，轉向安倍晉三下手。

辯護團隊強調，安倍晉三被視為與統一教會關係友好的政治人物代表，山上徹也本人也在法庭上表示對安倍抱持「厭惡感與敵意」。山上的辯護律師主張，他對統一教會的憎恨與槍擊安倍的行為存在直接因果關係。

對此，檢方提出不同見解，認為山上徹也「真正的敵人」應是教會幹部，卻最終選擇槍殺安倍晉三的理由「始終無法提出令人信服的解釋，邏輯上存在明顯跳躍」，因此判定被告的成長經歷對其犯罪決定的影響相當有限，向法官求處無期徒刑。

檢方指出，山上徹也在眾人聚集的公開場合發動攻擊，手段兇殘且影響重大，因此求處無期徒刑。根據起訴書內容，山上徹也涉及殺人罪、槍砲刀械管制法違反、武器製造法違反、火藥類管制法違反及建築物損壞等共計5項罪名。