國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／槍殺安倍晉三！　山上徹也今判「無期徒刑」

▲▼山上徹也。（圖／路透）

▲安倍晉三槍擊案21日宣判，槍手山上徹也被判無期徒刑。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三2022年在奈良替參議院選舉助選時，遭槍手山上徹也暗殺身亡。本案最大焦點在於檢方求處無期徒刑，而辯方則主張有期徒刑。奈良地方法院21日下午1時30分對此案宣判，判處山上徹也無期徒刑。

根據《產經新聞》報導，45歲的山上徹也在2022年7月8日參議院選舉期間，於奈良市近距離以自製槍械擊斃正在進行助選演說的安倍晉三，震驚國際。

此案的量刑關鍵在於山上徹也的成長背景與犯案動機之間的關聯性。山上徹也的家庭因母親加入統一教會（現更名為世界和平統一家庭聯合會）後不斷巨額捐款而陷入崩潰，他的哥哥更因痛恨該教會最終自殺身亡。

這些遭遇讓山上徹也對統一教會產生強烈仇恨。根據審理過程，山上徹也原本計畫襲擊教會高層幹部以重創該組織，但因新冠疫情導致總部設於南韓的教會幹部無法前往日本，他便在案發前5天臨時改變目標，轉向安倍晉三下手。

辯護團隊強調，安倍晉三被視為與統一教會關係友好的政治人物代表，山上徹也本人也在法庭上表示對安倍抱持「厭惡感與敵意」。山上的辯護律師主張，他對統一教會的憎恨與槍擊安倍的行為存在直接因果關係。

對此，檢方提出不同見解，認為山上徹也「真正的敵人」應是教會幹部，卻最終選擇槍殺安倍晉三的理由「始終無法提出令人信服的解釋，邏輯上存在明顯跳躍」，因此判定被告的成長經歷對其犯罪決定的影響相當有限，向法官求處無期徒刑。

檢方指出，山上徹也在眾人聚集的公開場合發動攻擊，手段兇殘且影響重大，因此求處無期徒刑。根據起訴書內容，山上徹也涉及殺人罪、槍砲刀械管制法違反、武器製造法違反、火藥類管制法違反及建築物損壞等共計5項罪名。

 
01/19 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台北早餐店巧遇霍建華！　被粉絲認出「直接整桌幫買單」
阿蘇火山直升機「10分鐘行程2800」　遊客揭值得原因
快訊／槍殺安倍晉三　山上徹也遭判「無期徒刑」
媽電子廠上班「老闆1句全被裁員」　律師：這才是掏空台灣
黑澀會美眉突昏倒送醫！　「一驗懷孕了」
快訊／川普空軍一號故障　高空急返航
快訊／最強雙韓援來台！　女神金泰琳、李貞潤正式加盟國王
快訊／「再見，職業網壇」詹詠然高掛球拍正式宣布退休

安倍遇刺山上徹也死刑判決統一教會日韓要聞

