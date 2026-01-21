　
地方 地方焦點

線上解說帶路！太魯閣臺地故事地圖上線　體驗步道地景與生態

▲太魯閣臺地故事地圖入口頁面。（圖太管處提供，下同）

▲太魯閣臺地故事地圖入口頁面。（圖太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處近期完成「太魯閣臺地故事地圖解說服務平台」，並已正式上線提供解說服務。無論使用手機、平板或是電腦都可輕鬆上線，尤其在臺地步道上，可以透過故事地圖的引導及解說，隨時觀察及體驗步道特色，而不再只是走馬看花。

▲太魯閣臺地故事地圖入口頁面。(圖太管處提供，下同)

▲太魯閣遊客中心服務臺掃描QR Code即可進入故事地圖平台。

太管處表示，太魯閣臺地故事地圖是由國立東華大學郭俊麟老師指導太管處6位委外解說員製作完成，共計規劃太魯閣臺地9個彼此呼應的解說主題，整合圖文、地圖與多媒體內容，將步道行走、地形起伏、生態觀察與人為行動串聯為一條可閱讀、可探索的空間敘事路徑。同時也結合太魯閣臺地現地的解說牌示、獨居蜂旅館等解說設施，強化解說功能及與地景地貌的連結。除了知識傳遞之外，更引導使用者在行走、觀察與閱讀之間，逐步建立對太魯閣地景與生態系的理解，讓自然不只是風景，而成為主動說故事的老師。

▲太魯閣臺地故事地圖入口頁面。(圖太管處提供，下同)

這9個解說主題故事從森林地表的枯枝落葉與生命循環談起，帶領讀者認識微生物、昆蟲與植物之間的細緻互動；進而透過獨居蜂、金花蟲等主題，呈現微小生命在生態系中的關鍵角色。隨著閱讀推進，視角延伸至步道尺度，結合實際行走經驗，理解地形變化、視野轉換與動植物分布所構成的立體生態網絡。

▲太魯閣臺地故事地圖入口頁面。(圖太管處提供，下同)

每個解說主題也都各有特色及環境教育內涵，包括將立霧溪擬人化成造物女神敘事理解地景形成、從落葉不清掃談生態管理、以獨居蜂與金花蟲介紹動植物共同演化、以「自然小偵探」培養觀察與提問能力、結合得卡倫步道的行走閱讀體驗、串聯臺地步道動植物探險、遊客中心巡禮，以及記錄災後邊坡復育行動的《撒下希望的種子》。各主題彼此串聯，形成一套具一致敘事邏輯的數位解說系統。遊客在走訪步道時，透過步道地圖的引導，有如帶著解說員一般，隨時可以觀察體驗，也獲得更深度的解說內容。

▲太魯閣臺地故事地圖入口頁面。(圖太管處提供，下同)

太魯閣臺地故事地圖的製作從去年10月啟動，歷經解說員們資料蒐集、現地踏查、內容製作、教育訓練與成果整合等階段，短短不到3個月就完成，也預留多語應用與內容擴充彈性，未來也可擴充滿足國際遊客與智慧解說發展需求。

▲太魯閣臺地故事地圖入口頁面。(圖太管處提供，下同)

這套故事地圖完成後，已經過現場實地操作並微調修訂後，正式上線提供民眾使用。下次造訪太魯閣臺地時，請到太魯閣遊客中心服務臺掃描QR Code，或是連線https://arcg.is/1DD95O1，隨時隨地都可上線體驗。

這套故事地圖不僅是結合數位科技的創新嘗試，也提供另一種解說服務方式。太管處邀請每一位走進太魯閣的朋友，在閱讀與行走之間，與山林地景展開更深刻的對話。
 

01/19 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

