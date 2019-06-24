蔡民調狂贏、游盈隆卻退黨…　蔡英文：他對事情的了解跟事實有落差

記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

台灣民意基金會公布2020總統大選民調，總統蔡英文不論是對上柯文哲、郭台銘還是韓國瑜，都位居第一名，但基金會董事長游盈隆卻在民調公布前一天宣布退出民進黨；對此，蔡英文表示「他對事情的了解跟事實有些落差」，也隔空喊話「希望熱愛台灣的人可以歸隊」。

▲台灣民意基金會最新民調出爐，蔡英文對上另外三人都暫居第一。（合成圖／ETtoday資料照）

台灣民意基金會24日公布最新總統大選民調，在「三腳督」情況下，不論是蔡韓柯或蔡郭柯，都是蔡英文暫居第一，蔡英文知道後表示「執政成果受到越來越多民眾肯定，因此也反映在民調上」，但基金會董事長游盈隆卻在民調公布前一天宣布退黨，投下震撼彈，他24日也在記者會上哽咽說出「入黨和退黨都是一種良心的選擇」。

▲蔡英文認為游盈隆對事情的了解跟事實有落差。（圖／記者賴君欣攝）

游盈隆批評，民進黨從2016年重返執政後，沒有善用執政時間好好為台灣人民做事，「蹉跎執政光陰是非常大的錯誤及罪惡」，對於游盈隆退黨，蔡英文則說「他對有些事情的了解、跟事實有些落差」，表示尊重游盈隆決定，蔡英文也隔空喊話「希望熱愛台灣的人可以歸隊」。

另外有媒體問到，下一步會不會再去找賴清德合作？蔡英文則說「全體黨員怎麼共同合作是很重要的議題，我們一定會做最好的整合」。

▲游盈隆批評民進黨「蹉跎執政光陰」。（圖／記者李毓康攝）