宿霧豪華機房搞愛情詐騙！17台人僱菲傭伺候...今押解返台受審

記者張君豪／台北報導

滯留菲律賓的跨境電信詐欺犯嫌，今（21）日將全數押解返台受審。內政部警政署刑事警察局表示，涉嫌在菲律賓宿霧設立詐欺機房的陳姓主嫌等17名國人，搭乘星宇航空JX786班機，於下午2時5分抵達桃園國際機場第二航廈，由刑事局會同菲律賓移民局完成押解作業。

▲遭押解的台嫌在馬尼拉機場準備遣返。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出，本案源於警方長期追查多起重大假投資詐欺案件，其中一名南部航運公司負責人，於去年4月在網路社群平台看到假冒投資名人「施昇輝」的投資廣告，聲稱分享股票與虛擬貨幣投資心得，隨後被引導加入所謂「飆股投資群組」。被害人初期依指示小額投資，帳面顯示獲利穩定，逐步卸下心防。

警方調查，被害人在半年內以匯款及面交方式，陸續投入資金高達5千多萬元，帳面獲利一度顯示超過1億元，直到欲出金時，對方以須先繳交兩成「代操費」為由拒絕撥款，被害人才驚覺遭詐報警，成為警方溯源追查詐騙集團的重要關鍵。

刑事局國際刑警科分析該案相關犯嫌出入境資料與行為模式後發現，多名嫌犯在遭起訴後，陸續前往菲律賓宿霧，研判係接受幫派指示轉往海外設立詐欺機房，遂透過駐菲律賓聯絡組，與菲律賓海軍情報總隊、菲律賓國家調查局共組專案小組，歷經近11個月情資交換與蒐證，鎖定宿霧市一處門禁森嚴的社區據點。

在新北地檢署指揮下，刑事局去年5月14日會同菲國執法單位執行搜索行動，當場查獲陳姓主嫌等17名台籍嫌犯（16男1女），其中6人為詐欺通緝犯，並扣得電腦18台、手機20餘支等犯罪工具。初步查出該集團以「愛情詐欺」、「假投資」及「公益詐欺」等手法，誘騙國內民眾投資虛擬貨幣，不法所得仍持續清查中，而此詐騙機房就設在豪華別墅內，成員還請了2名菲傭以及1名司機幫傭，生活過得相當奢華舒適。

刑事局表示，由於本案無菲律賓籍被害人及犯嫌，經菲律賓法院裁定結案後執行遣返。警方強調，將持續追查國內共犯與金流，並呼籲民眾切勿輕信網路投資名人話術，以免誤入詐騙陷阱。

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產



獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙 檢扣勞斯萊斯近10億資產

▼刑事局國際科與菲國警方逮捕17台人在菲律賓組詐騙機房。（圖／記者邱中岳翻攝）