　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

宿霧豪華機房搞愛情詐騙！17台人僱菲傭伺候...今押解返台受審

記者張君豪／台北報導

滯留菲律賓的跨境電信詐欺犯嫌，今（21）日將全數押解返台受審。內政部警政署刑事警察局表示，涉嫌在菲律賓宿霧設立詐欺機房的陳姓主嫌等17名國人，搭乘星宇航空JX786班機，於下午2時5分抵達桃園國際機場第二航廈，由刑事局會同菲律賓移民局完成押解作業。

▲▼宿霧豪華機房搞愛情詐騙！17台人僱菲傭伺候...今押解返台受審。（圖／記者張君豪翻攝）

▲遭押解的台嫌在馬尼拉機場準備遣返。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出，本案源於警方長期追查多起重大假投資詐欺案件，其中一名南部航運公司負責人，於去年4月在網路社群平台看到假冒投資名人「施昇輝」的投資廣告，聲稱分享股票與虛擬貨幣投資心得，隨後被引導加入所謂「飆股投資群組」。被害人初期依指示小額投資，帳面顯示獲利穩定，逐步卸下心防。

警方調查，被害人在半年內以匯款及面交方式，陸續投入資金高達5千多萬元，帳面獲利一度顯示超過1億元，直到欲出金時，對方以須先繳交兩成「代操費」為由拒絕撥款，被害人才驚覺遭詐報警，成為警方溯源追查詐騙集團的重要關鍵。

▲▼宿霧豪華機房搞愛情詐騙！17台人僱菲傭伺候...今押解返台受審。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局國際刑警科分析該案相關犯嫌出入境資料與行為模式後發現，多名嫌犯在遭起訴後，陸續前往菲律賓宿霧，研判係接受幫派指示轉往海外設立詐欺機房，遂透過駐菲律賓聯絡組，與菲律賓海軍情報總隊、菲律賓國家調查局共組專案小組，歷經近11個月情資交換與蒐證，鎖定宿霧市一處門禁森嚴的社區據點。

在新北地檢署指揮下，刑事局去年5月14日會同菲國執法單位執行搜索行動，當場查獲陳姓主嫌等17名台籍嫌犯（16男1女），其中6人為詐欺通緝犯，並扣得電腦18台、手機20餘支等犯罪工具。初步查出該集團以「愛情詐欺」、「假投資」及「公益詐欺」等手法，誘騙國內民眾投資虛擬貨幣，不法所得仍持續清查中，而此詐騙機房就設在豪華別墅內，成員還請了2名菲傭以及1名司機幫傭，生活過得相當奢華舒適。

刑事局表示，由於本案無菲律賓籍被害人及犯嫌，經菲律賓法院裁定結案後執行遣返。警方強調，將持續追查國內共犯與金流，並呼籲民眾切勿輕信網路投資名人話術，以免誤入詐騙陷阱。

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產

獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙　檢扣勞斯萊斯近10億資產

▼刑事局國際科與菲國警方逮捕17台人在菲律賓組詐騙機房。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼刑事局國際科與菲國警方逮捕17台人，在菲律賓組詐騙機房。（圖／記者邱中岳翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
5樂天女孩「被Thank You」！她錯愕：對不起
快訊／南韓前總理遭判關23年　當庭收押
2台人生死未卜　駐處已與家屬取得聯繫「提供必要協助」
別再繳費！3職業工會列黑名單　勞保局暫停給付
土方之亂被嗆「自己大便自己收」　盧秀燕開轟：內政部應道歉
3歲童「裸下體跪地擦水」　母淚控私幼湮滅證據
快訊／台股大跌513點　台積電收最低1740
抗寒悲劇了！暖暖包塞乳溝9小時　台中女泛紅流膿

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

翠峰至大禹嶺、台8線107K至大禹嶺入夜管制　武嶺至松雪樓封閉

高雄BMW「校門口變火球」！狂竄濃煙還傳爆炸聲　嚇壞目擊者

鹿港天后宮「50萬光明燈」女信徒10連霸　8大點燈功效一次看

強尿女友嘴裡還拍「公園野戰片」變態男挨告　法官判他3年8月

獨／溫朗東挨告！質疑李彥秀涉入中州科大人口販運...遭求償50萬

新北男拒檢開車拖行警！中和朋友家落網　共犯宛如「行動毒品站」

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

路上驚見「不明鋁條」急剎！機車慘遭公車追撞…騎士左膝挫傷

宿霧豪華機房搞愛情詐騙！17台人僱菲傭伺候...今押解返台受審

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

翠峰至大禹嶺、台8線107K至大禹嶺入夜管制　武嶺至松雪樓封閉

高雄BMW「校門口變火球」！狂竄濃煙還傳爆炸聲　嚇壞目擊者

鹿港天后宮「50萬光明燈」女信徒10連霸　8大點燈功效一次看

強尿女友嘴裡還拍「公園野戰片」變態男挨告　法官判他3年8月

獨／溫朗東挨告！質疑李彥秀涉入中州科大人口販運...遭求償50萬

新北男拒檢開車拖行警！中和朋友家落網　共犯宛如「行動毒品站」

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

路上驚見「不明鋁條」急剎！機車慘遭公車追撞…騎士左膝挫傷

宿霧豪華機房搞愛情詐騙！17台人僱菲傭伺候...今押解返台受審

家戶屋頂太陽光電加速計畫開跑　台東即日起受理申請

翠峰至大禹嶺、台8線107K至大禹嶺入夜管制　武嶺至松雪樓封閉

硬起來！115年度總預算持續卡關　卓榮泰要求與立法院辯論

5樂天女孩「被Thank You」她很錯愕！真心話全說了：不支持用銷量衡量價值

沒人下去過「火山口裡」！直升機墜阿蘇　消防嘆：搜救是未知數

桃機臨時停機坪第二階段1/30啟用　增16架次停放空間

川普關稅效應擴大！近4成台灣企業將赴美投資　半導體成主力

單車族注意！高捷新制2月上路　票價漲20元、捷運輕軌7站禁出入

PO「4歲女童開車」限動！她遭撻伐竟反嗆：踢到你家祖墳？

快訊／南韓前總理「協助內亂」一審判關23年　當庭收押

上台前「只喝兩口而已」XD A-Lin狂玩台東跨年哏！

社會熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

台南女名醫失蹤「破億保單」千萬金流曝光！　停止金援家人

啃老族「自認受害者」弒親　專家揭父母1危險行為

獨／母女被騙1200萬走上絕路　車手判賠216萬

快訊／上班注意！　國3追撞塞爆

虎媽囚死女兒！　貓爸偷開門「掐熄生機」起訴

全裸拷問6小時！女助男友凌虐前任下場曝

前最美檢座曝「要帶入棺材的秘密」

獨／夫妻25元蔥油餅養大逆子卻慘死！　侄曝嫌月拿4萬

領養虎斑貓被咬傷　2度摔地害內臟破裂亡

刀刀見骨！高大成揭「父母滿手傷」原因

即／昨才補好！台南五妃街路面又破大洞

絕美百日草花海驚見阿姨亂拔　花海變癩痢頭

更多熱門

相關新聞

路上驚見鋁條急剎　機車慘遭公車追撞

路上驚見鋁條急剎　機車慘遭公車追撞

新北市中和區連城路昨（20日）下午33歲張姓機車騎士行經此路段時，為躲避路面突然出現的「鋁製條狀物」而緊急煞停，導致後方一輛公車閃避不及追撞，當場人車倒地，所幸騎士僅左腳受輕微擦傷，雙方均無酒駕，詳細肇責待警方調查，另將追查鋁製掉落物來源。

彰化小黃火燒車！運將逃生「嚇到腿軟」

彰化小黃火燒車！運將逃生「嚇到腿軟」

高雄女童「百米衝刺」橫穿馬路險遭撞

高雄女童「百米衝刺」橫穿馬路險遭撞

單車男遭追撞噴飛　肇逃男酒駕遭逮

單車男遭追撞噴飛　肇逃男酒駕遭逮

即／37刀砍死雙親！　啃老男遭羈押禁見

即／37刀砍死雙親！　啃老男遭羈押禁見

關鍵字：

影音

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

八點檔女星被查出不易受孕　突昏倒送醫「一驗懷孕了」

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

媽電子廠「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面