蔡英文敲定7／11出訪「三聖」　過境紐約、丹佛待「川習會」後定案

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文上任第七度出訪，確定7月11日出發訪問我國在中南美洲友邦「三聖」聖露西亞、聖文森、聖克里斯多福及尼維斯；至於過境地點，確定不會過境華府，但目前規劃紐約與丹佛二城市，只是還尚待美國總統川普和中國大陸國家主席習近平本周將在日本大阪的Ｇ20會面後才會定案。

蔡英文已經確定7月11日出訪，除了安排中美洲友邦「三聖」之外，也可能規劃訪問友邦海地，但因為考量該國政治情勢關係，還在研議階段；因此，本次出訪時程還未敲定，但可以確定的是，可能會是歷次出訪以來，天數最多的一次，規劃出訪達10天以上。

由於適逢2020總統大選前夕，蔡英文過境美國成為各界關注的焦點，先前外傳過境美國華府一事，甚至受邀到國會演說，目前都已經確定沒有相關行程；不過，規劃過境紐約，也將會比照前總統陳水扁、馬英九的規格，會是這趟出訪的重頭戲。

至於另一個過境城市，可能規劃美中的丹佛，這是美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納選區，他過去時常替台灣發聲，屆時兩人也可能會安排會面，而其他政要見面的層級，勢必也會備受關注。

不過，過境的相關安排，由於碰上美國總統川普和中國大陸國家主席習近平本周將在日本大阪的Ｇ20會面；美方會在「川習會」之後給予答覆。