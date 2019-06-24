7／7凱道萬人抗議「鐵籠公投」　藍營5總統初選參選人有望合體





▲韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）



記者羅婉庭／台北報導

針對民進黨的公投法修正案遭批「鐵籠公投」，國民黨主席吳敦義宣布動用所有黨資源、各縣市黨部與相關社團在7月7日凱道舉辦「反鐵籠公投抗議」，黨內初選候選人除高雄市長韓國瑜之外，目前皆表示確定出席。

據了解，國民黨總統初選參選人郭台銘、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校校長張亞中都會參加此場造勢，韓國瑜則是支持活動，但要視高雄登革熱疫情狀況再做決定。

除此之外，前總統馬英九日前也表示會參加，強調鐵籠公投是民主的倒退，總統蔡英文大力支持香港反送中運動，這點他非常贊成，但把公投用鐵籠關起來，傷害台灣民眾權利。

民進黨公投法的修正引發爭議與政治佈局聯想。對此，國民黨直指總統蔡英文政府無視人民的直接民權，強行修法沒收公投，宣布7月7日將於凱道舉辦「反鐵籠公投凱道大會師」活動，邀請五位國民黨總統初選參選人共同參與，並喊話民眾和社團齊聚「以選票讓蔡政府下架」。

國民黨表示，針對民進黨以多數暴力通過修改公投法，大幅限縮人民直接民權，國民黨中常會日前通過決議，將儘速動員全黨力量，舉行反沒收公投抗議活動，黨主席吳敦義強調，民進黨的修法形同沒收公投的價值與意義，國民黨強烈抗議並呼籲全民響應，展現民意力量，反對蔡政府沒收公投的惡行。

國民黨說明，本次活動將結合全黨民意代表以及民間社團力量，同時將邀請國民黨總統初選五位參選人共同參與。另外，國民黨也誠摯邀約多次聲援「救公投」的前副總統呂秀蓮，期盼呂前副總統能一同參與發聲，造勢活動主持人包括立法委員王育敏，立委提名人洪孟楷、魯明哲、萬美玲等人。