父心肌梗塞母跪地求　粉紅超跑WV繞路找到她家：白沙屯媽來了

▲女網友父親心肌梗塞送醫急救，母親跪地祈求，沙屯媽祖竟聽到了，繞道到她家。（圖／翻攝自Facebook／台灣白沙屯媽祖粉絲團）

記者唐詠絮／彰化報導

有粉紅超跑之稱的「白沙屯媽祖」，神蹟感動許多海內外信徒，10日彰化一名李姓女網友因為爸爸突然急性心肌梗塞送醫急救，不知如何是好，跪求媽祖能到家裡祈福，沒想到白沙屯媽竟真的到她家，李女將發生在自身的故事po在臉書《台灣白沙屯媽祖粉絲團》，讓網友直呼真的是媽祖保佑，神蹟顯靈再現。

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▲苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖有粉紅超跑之稱。（圖／記者黃孟珍翻攝）

李女說，這是我切身經驗，4月8日凌晨白沙屯媽祖起駕往北港，爸媽是媽祖婆虔誠的香燈腳，跟隨媽祖婆已經十多年，今年一如往常報名香燈腳，但就在4月8日約莫早上九點爸爸突然急性心肌梗塞，妹妹立馬將他送往沙鹿光田醫院大甲分院急救，醫生馬上做了正確判斷實施急救病況穩定後轉兩次院到彰化基督教醫院住進加護病房。

▲苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖神蹟感動海內外。（圖／記者黃孟珍攝）

李女在臉書po文說，媽媽很虔誠一直跪求希望媽祖婆希望能到我家祈福，就在10日早上真的特地繞到我家，這路線可以說是有史以來媽祖婆沒經過的路線圖，媽祖婆很對不起我們沒有特地準備供桌跟香案，因為我們人都在醫院，祈求這事應該是我們子女該做的事，卻讓老母親在路邊跪求真的很不孝！

李女更感謝光田醫院大甲分院急診室及彰基醫療團隊，另外感謝白沙屯拱天宮多位主委親自至急診室關心與問侯，更感謝白沙屯媽祖保佑祂香燈腳。

▲女網友父親心肌梗塞送醫急救，母親跪地祈求，沙屯媽祖竟聽到了，繞道到她家庇佑。（圖／翻攝自Facebook／台灣白沙屯媽祖粉絲團）

Po文一出，隨即引來數千網友留言，「媽祖聽到妳的祈求了！」，「祝早日康復平安」、「媽祖慈悲」、「神蹟再現」，也讓白沙屯媽祖的神蹟再次感動了無數人的心。

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