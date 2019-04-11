　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

父心肌梗塞母跪地求　粉紅超跑WV繞路找到她家：白沙屯媽來了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲女網友父親心肌梗塞送醫急救，母親跪地祈求，沙屯媽祖竟聽到了，繞道到她家。（圖／翻攝自Facebook／台灣白沙屯媽祖粉絲團）

▲女網友父親心肌梗塞送醫急救，母親跪地祈求，沙屯媽祖竟聽到了，繞道到她家。（圖／翻攝自Facebook／台灣白沙屯媽祖粉絲團）

記者唐詠絮／彰化報導

有粉紅超跑之稱的「白沙屯媽祖」，神蹟感動許多海內外信徒，10日彰化一名李姓女網友因為爸爸突然急性心肌梗塞送醫急救，不知如何是好，跪求媽祖能到家裡祈福，沒想到白沙屯媽竟真的到她家，李女將發生在自身的故事po在臉書《台灣白沙屯媽祖粉絲團》，讓網友直呼真的是媽祖保佑，神蹟顯靈再現。

▲▼▲苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖神蹟感動海內外。（圖／記者黃孟珍翻攝）

請繼續往下閱讀...

▲苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖有粉紅超跑之稱。（圖／記者黃孟珍翻攝）

李女說，這是我切身經驗，4月8日凌晨白沙屯媽祖起駕往北港，爸媽是媽祖婆虔誠的香燈腳，跟隨媽祖婆已經十多年，今年一如往常報名香燈腳，但就在4月8日約莫早上九點爸爸突然急性心肌梗塞，妹妹立馬將他送往沙鹿光田醫院大甲分院急救，醫生馬上做了正確判斷實施急救病況穩定後轉兩次院到彰化基督教醫院住進加護病房。

▲▼▲苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖神蹟感動海內外。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖神蹟感動海內外。（圖／記者黃孟珍攝）

李女在臉書po文說，媽媽很虔誠一直跪求希望媽祖婆希望能到我家祈福，就在10日早上真的特地繞到我家，這路線可以說是有史以來媽祖婆沒經過的路線圖，媽祖婆很對不起我們沒有特地準備供桌跟香案，因為我們人都在醫院，祈求這事應該是我們子女該做的事，卻讓老母親在路邊跪求真的很不孝！

李女更感謝光田醫院大甲分院急診室及彰基醫療團隊，另外感謝白沙屯拱天宮多位主委親自至急診室關心與問侯，更感謝白沙屯媽祖保佑祂香燈腳。

▲女網友父親心肌梗塞送醫急救，母親跪地祈求，沙屯媽祖竟聽到了，繞道到她家。（圖／翻攝自Facebook／台灣白沙屯媽祖粉絲團）

▲女網友父親心肌梗塞送醫急救，母親跪地祈求，沙屯媽祖竟聽到了，繞道到她家庇佑。（圖／翻攝自Facebook／台灣白沙屯媽祖粉絲團）

Po文一出，隨即引來數千網友留言，「媽祖聽到妳的祈求了！」，「祝早日康復平安」、「媽祖慈悲」、「神蹟再現」，也讓白沙屯媽祖的神蹟再次感動了無數人的心。

【其他新聞】

白沙屯媽祖進香北港！5萬信徒圍繞　APP可隨時追蹤「粉紅超跑」

「媽祖婆我愛您」追分國小學生高喊　白沙屯媽調頭進校園

ET快訊
瑤瑤難得同框「龍鳳胎哥哥」！五官神複製…根本短髮的她
牆角壁癌醜爆！他筆一揮「潑墨山水畫」超壯麗　1.8萬人朝聖神
洗衣機當浴缸「燙水狂淋3分鐘」！狠父幫2歲女兒洗澡「脫一層皮

關鍵字：粉紅超跑,白沙屯媽祖,心肌梗塞,神蹟

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／快訊／打工弄丟11萬　男大生湊不到錢跳橋輕生命危

計程車撞328匹馬力「超硬」跑車側翻　運將頭冒血爬出

惡媳虐死公公「有強制治療必要」　法院裁定交保但24小時住院

天天慘叫！4歲女童被4名同學持棍性侵4個月　班導師警告：不准說

女壘國手培訓得標旅行社他開的！中華奧會副主席涉貪20萬交保

法拉利哥與白車駕駛當街格鬥　路人觀戰「X！開法拉利較秋」

新台幣闖禍！20黑衣人狠砸3車狂扁2人　8嫌到案供稱「主嫌揪團」

8+9闖紅燈秒被撞飛！圍觀情侶狂錄影　刺耳尖叫猛嗆路人：都不幫忙喔

10歲童制止「踹狗男」遭掐脖逼下跪　父心痛：兒常和黑狗玩

超胸女主播遊賞螢秘境　激推六星級度假露營車

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

要用新電腦拍照卻「按到錄影」　可愛老夫妻螢幕前尷尬笑僵XD

朴有天否認吸毒：我被誤會了！　自爆患憂鬱症「靠安眠藥入眠」

詐欺犯路邊「不小心打對人」　始源睡一覺變國民英雄惹XDD

熬夜體重暴增、記憶力受損　超過23點才睡6系統全爛光！

超胸女主播遊賞螢秘境　激推六星級度假露營車

鬼王纏身想硬上：干擾我娶妻死！她逃跑崩潰「追上來了」　城隍爺鎮壓秒乖

父心肌梗塞母跪地求　粉紅超跑WV繞路找到她家：白沙屯媽來了

老伯恍神差2分鐘被撞！　女警「跳下月台救人」：當下沒想太多

牆角壁癌醜爆！他大筆一揮「潑墨山水畫」超壯麗　1.8萬人朝聖神作

小碎步、不自覺顫抖、關節僵硬快求醫　小心罹患巴金森氏症

全球黑琵普查出爐！破4千隻創新紀錄...中華鳥會提醒這件事

【解密迷信2】兒念經8hrs冷看「亡父七孔流血」：要聽師父話　修復師憤慨

韓國瑜想加速推動捷運延伸...環評打槍！居民嗆：公車都沒人搭了

信徒爸「遶境前送醫」！媽路邊急跪祈福　白沙屯媽聽到了…繞路上門保佑

中職／曾與鈴木一朗同場打球　兄弟洋砲里迪：光榮

國中硬聯／唱歌、戰呼還不夠　中興跳舞激勵士氣

新加坡公開賽／戴資穎直落二退陳曉欣　挺8強碰南韓成池鉉

122kg厚片女孩1年「狂瘦掉半個自己」！　把握2原則不挨餓也能減肥

日職／王柏融射在牆上差點首轟　單場2安但火腿輸軟銀

父母斷金援　李晶晶存半年薪敗《慾望城市》美鞋　　

宏泰人壽連2個月收百萬罰單　不動產投資「銷售不如預期」

《甘味》朱火爐變暖男！吳鈴山再遇「雨荷」驚：女兒叫不出口

淡海房價跌很慘　Sway拒保：不想助紂為虐

日潮團Suchmos主唱來台喝珍奶狂點頭！預告學中文逗粉絲

半夜谷歌導航到地府！「殭屍站一排」看著她...女網友嚇傻扔手機

生活熱門新聞

快儲水！台中12日晚上10點起..

老公月薪4萬　幼稚園學費18...

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一..

北捷正妹昏睡　一排英文引網暴動

人類史上第一張「黑洞照片」曝光

北漂女孩賺36K不夠！網抓關鍵..

樂高玩具開賣「瞬間秒殺」網急炸

24歲月光族上兵問要不要續簽　..

超市選鮮奶！初鹿包裝「現折20..

中華郵政、全家合推「便利包店到..

超商店員喊「欸699」　她無言..

解開現代日天皇每年拿多少零用錢

懷孕6個月冷氣壞　公公不准換新

《與惡》是國家建設的一部分！

更多熱門

相關新聞

信徒爸遶境前送醫！白沙屯媽繞路上門保佑

苗栗通霄鎮白沙屯媽祖8日凌晨起駕，數萬名信徒湧入，突破以往紀錄，行走路線都是依神轎旨意，遶境時發生的神蹟總能成為信眾津津樂道的話題。一名女網友在臉書貼文，說她父母是虔誠的香燈腳，爸爸卻因為急性心肌梗塞急救，媽媽則著急在家中跪求媽祖；沒想到，媽祖真的繞到她們家，讓她相當感動。

萌汪專業打扮　陪白沙屯媽祖遶境

白沙屯媽祖聖駕　1萬顆肉圓供應

大甲媽起駕空拍照　15萬人塞爆街區

白沙屯媽前進北港！APP即時追蹤「粉紅超跑」

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

NIKE訂製鞋標錯價變999元

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

4歲女童被4名同學持棍性侵4個月　母心碎：天天慘叫

懷疑男友劈腿！她偷擺「體重計」怒揭發

嬰孩忘刷牙　20顆牙拔剩2顆！

快儲水！台中12日晚上10點起停水23hrs

老公月薪4萬　幼稚園學費18.6萬

胡睿兒再炫奧迪照！林采緹直播驚見「黑黑的走光了」

婚後把老婆當傭人的4大星座男！

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒斷氣

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一票妹子

Line推全新「暱稱隨你填貼圖」

小雲寶寶露胸道歉！泳衣雪白8字型擠炸

大陸小學數學題讓家長老師戰翻

更多

最夯影音

更多

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面