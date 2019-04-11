女壘國手培訓得標旅行社他開的！中華奧會副主席涉貪20萬交保

▲中華奧會副主席蔡賜爵11日被檢察官依貪污罪嫌諭令20萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

中華壘球協會傳貪污弊案2017年受國訓中心委託，辦理女壘國手赴美培訓，被檢調查出，協會涉嫌勾結代辦的運佳旅行社，浮報70多萬元的旅費，而運佳的實際負責人，還是中華奧會副主席蔡賜爵，檢調10日發動搜索約談後，台北地檢署11日凌晨依貪污等罪嫌，諭令蔡20萬元交保，壘球協會副秘書長畢鈞輝等6人以30萬到5萬不等交保。

我國女壘隊在國際賽事中，屢獲佳績，為了爭取2020即將在東京展開的奧運賽事入場券，政府早就開始積極培訓備戰，國家運動訓練中心在2018年間，委託中華民國壘球協會辦理的培訓專案，就是希望藉由壘球協會的海外關係，協助安排好手赴美培訓，整個標案金額300多萬元，採最有利標，最後由運佳旅行社取得。

▲中華慢壘協會副秘書長畢鈞輝訊後也被檢察官諭令交保30萬元。（圖／記者劉昌松攝）

但是檢調查出，壘球協會疑似勾結運佳，在旅費部分浮報了70多萬元，雖然壘球協會屬民間單位，但接受政府委託辦理培訓，承辦人員就等於是受委託從事公務，須受《貪污治罪條例》規範。

台北地檢署10日指揮高雄市調處，兵分4路發動搜索，約談壘球協會副秘書長畢鈞輝，及運佳旅行社實際負責人、中華奧會副主席蔡賜爵等9人，據了解，相關承辦人都否認不法，經移送檢察官複訊後，蔡、畢等7人陸續依以涉嫌《貪污治罪條例》諭令交保候傳。

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