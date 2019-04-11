惡媳虐死公公「有強制治療必要」　法院裁定交保但24小時住院

▲涉嫌虐死公公的戚姓女子因精神疾病被法官裁定強制住院治療。（圖為資料照／記者葉南州攝）

記者劉昌松、邱中岳／台北報導

台北戚姓女子被控連續2天對97歲公公暴打、沖冷水致死案，士林地院原本裁定羈押戚女，同時由精神科醫師對戚去做精神鑑定，鑑定結果日前出爐，戚女「有強制治療的必要性」，法官11日上午開庭後裁定，讓戚女10萬元交保，由家人陪同就醫，但戚女須24小時住院，不能自由進出，直到18日開庭時，才能再由家人陪同出庭。

37歲的戚女疑不滿丈夫被公公當成搖錢樹，對公公充滿怨懟，從2018年12月20日起，因公公不願去午睡、上廁所，就情緒失控，連續2天趁丈夫外出上班時，把公公拖到浴室沖冷水、噴殺蟲劑，甚至用長刷、腳踏等方式，把公公肋骨打斷多根，凌虐致死。

▲法院上次開庭時，戚女10位家人出庭旁聽關心進度。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

戚女遭起訴後，承認傷害公公，但否認要害死公公，戚女母親則是聲淚俱下說：「都是我的錯，女兒有精神疾病，但是吃了藥臉都浮腫，所以勸她不要吃」。

因戚女提出多份就診病歷紀錄，法官在先前裁定收押戚女的同時，就已安排精神科醫師對妻女進行鑑定，日前鑑定報告送抵法院，認為戚女精神狀況「有強制治療之必要」，因此11日開庭，確認檢辯雙方都不爭執鑑定意見後，裁定讓戚女交保去精神科病房24小時住院，期間戚女不能自由進出醫院，出院前須由醫師事先通知法院，至於家屬探視的問題，由醫師視治療狀況決定。

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