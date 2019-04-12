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全家都媽祖救的！白衣女入夢「你哪ㄟ使打阿爸」　他擲筊手沖2500杯咖啡給信眾

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▲相較於沿路信眾主動供應的礦泉水和罐裝飲料，杜鴻志（左）堅持提供高品質咖啡豆，並現場手沖，一點都不馬虎。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

白沙屯媽祖進香活動，是苗栗通霄拱天宮一年一度盛事，除了被登錄為「國家重要無形文化資產」，其「由媽祖擇路」、無法預測的不固定路線特色，也讓它成為「最難走的進香路」，只能以意志力克服。

但還是有那麼多不同的信眾，帶著不同困難，踏上同一條路。他們之中，有人靠著信仰擺脫年少輕狂，在路上送咖啡給進香客。有人因離婚陷入人生低谷，又靠著媽祖走出黑暗。也有在白沙屯媽祖信仰圈中生長者，困頓或者命危時，總靠著媽祖撐住、挺過，甚至不惜推掉500萬元生意，也要跟著走。

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與媽祖的約定

杜鴻志，34歲，咖啡豆工廠廠長，進香資歷19年

燥熱的下午，衣服溼了又乾、乾了又溼，身體極需要水分⋯，我們疾行經過台中清水路旁的咖啡攤，「來喔，休息一下，喝杯剛沖好的冰咖啡！」沙啞的吆喝聲來自34歲的杜鴻志，他是咖啡豆工廠廠長，4年前開始與朋友合作為進香客提供上萬杯咖啡，今年他一面徒步進香，一面準備咖啡。

杜鴻志說，去年進香用掉400磅咖啡豆，今年才第一天就用掉超過100磅。

「當我在服務香客時，心情是光榮的，因為我是代表媽祖。」他身材高大，皮膚黝黑，口氣十分爽朗：「當我是被服務者時，心情是謙卑的，覺得這是媽祖給我的。」他說自從進香以來，他改變了不少，「我爸說我成長最多的是脾氣，我以前很暴躁易怒，現在平穩多了，多了很多思考，也可能年紀到了。」

一家三口　都是媽祖救的

國小成績優異的他，國中進入叛逆期，開始抽菸、打架、飆車。他原是苗栗新埔人，到台中念第一志願台中高工時，「我爸覺得我變了一個人，其實我成績還是很好，只是愛玩，爸媽為了我很頭痛，差點要離婚。」高二那年，為了買摩托車和爸爸吵架，「我那時血氣方剛，一衝動就拿木椅往我爸身上摔，摔完就離家了，整整一年沒跟家人聯絡。」

杜鴻志（前）聽過父親（後）徒步進香3年還願，第4年因工廠忙碌中斷，媽祖大轎就在啟駕不久後繞到父親的工廠，不停撞父親的藍色轎車達半小時，直到父親決定收拾行李去進香，媽祖才繼續上路。（杜鴻志提供）

當晚回到租屋處，他夢見白衣女子對他說：「你哪ㄟ使打阿爸（台語，你怎麼可以打爸爸）？」他說當時沒想到可能是媽祖，卻因這句話對爸爸感到愧疚。某天，爸爸出現在他租處，二人見面又吵，爸爸問了句：「你欲尬阮來進香嘸（台語，你要跟我去進香嗎）？」他隨口答應，只因為好玩又可以不用上學。「我後來才知道，那年我爸跟媽祖求，希望我回歸正軌，他願意做十年大戲（媽祖回鑾時做戲台酬神）還願。」

他大學畢業、準備入伍時，2個弟弟在外念書，媽媽卻罹癌，要化療。「我跟媽祖求我媽治療順利，不要受太多苦，也求讓我在苗栗當兵，照顧我媽。」結果幾經抽籤、調派，他居然在離家5分鐘遠的地方服役，擔任傳令駕駛，「那年我媽去醫院，我就開連上的車送她去，我覺得好神喔，冥冥中媽祖都安排好了，教你不用擔心。」

退伍後，媽媽如願康復，他決定徒步進香3年還願。「哇！以前還可以坐爸爸的車，那次真的是走全程。我第一次體驗到，很多事撐過就是你的。」他說初次走完全程，不是鐵腿，是鐵全身，水泡不是幾個，是一個裡面再長一個，至今水泡痕跡還在。當時沒想過放棄？「當然有！」他大笑說：「每年都想說，等下坐車好了，但媽祖答應我的事做到了，我答應媽祖的事也要做到。」

「其實我家以前就對白沙屯媽祖有種歸屬感。」他從小聽媽媽說，爸爸的命是媽祖救回來的。他2、3歲時，在工廠上班的爸爸有天身體忽然不能動、全身痛，四處就醫，求神問卜，後來檢查出是僵直性脊椎炎。媽媽坐公車去白沙屯求媽祖，只要爸爸身體康復，她要爸爸陪媽祖進香3年。「一年後媽祖進香前夕，我爸忽然全身不痛了。」類似神蹟的故事多到說不完，但他保有理性：「我也不知道為什麼，有可能長期吃藥吃好了。」

杜鴻志（紅褲者）供應咖啡服務香客，同時也要進香趕路，體能消耗極大。

4年前他轉行做咖啡，決定為媽祖貢獻心力，便擲筊問媽祖進香需要的咖啡數量，「祂要我提供2千500杯，哇，換成錢也不是小數目。」當天回家爸爸正好問他，第十年大戲做完了，今年還要做嗎？他請爸爸把做戲的錢給他做咖啡，解決了經濟問題。「媽祖每年給我的功課都不同，我能做就做，我終生都是媽祖志工，想發揚媽祖精神。」

　

進香體悟　堅持就能完成

媽祖啟駕後，他已連走十多小時，步伐漸跛，帶著濃重鼻音說：「我感冒多天還沒好，現在又鐵腿了。」當發現咖啡快不足時，他還準備回工廠烘豆，隔天再加入進香行列。

他把人生比喻成進香，總會遇到腳痛水泡、體力極限種種困難，讓人想放棄，但又咬緊牙關撐過去，「我體悟最深的，就是面對困難總有解決辦法，只要不放棄，總是會到達目的地。」遇到困難就解決，不到終點不放棄，這是他和媽祖的約定，也是和自己的約定。


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關鍵字：鏡週刊,白沙屯媽祖

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