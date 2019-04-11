8+9闖紅燈秒被撞飛！圍觀情侶狂錄影　刺耳尖叫猛嗆路人：都不幫忙喔

▲8+9闖紅燈被撞，倒楣的原PO竟然被民眾嗆聲說：都不幫忙。（圖／示意圖，無關本案／視覺中國CFP）

地方中心／綜合報導

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，自己在等紅燈時，親眼目睹雙載的8+9闖紅燈被撞飛，零件還噴飛到他腳邊，但綠燈之後他直接騎走，卻遭到一旁的路人情侶錄影大喊：「太扯了吧！不幫忙欸！」讓原PO感到相當傻眼，氣得直呼：「闖紅燈我還要我幫忙喔！X！」。

原PO表示，「健身完回家的路上，我在某十字路口停紅綠燈，看到前面雙載8+9抽煙吃檳榔，後座沒戴安全帽腳有刺青，他們闖紅燈在我面前被撞飛！就離我三公尺多而已！零件還飛到我腳邊！右手邊一對情侶馬上拿手機出來錄影....」但誇張的是，這對路人情侶看到原PO騎走後，竟然將手機轉向原PO，而女方還很大聲的連連直呼：「太扯了吧！不幫忙欸！不幫忙欸！不幫忙欸！」，讓原PO當場傻眼。

原PO氣得貼文表示，「闖紅燈關我屁事？XXX！要我幫忙喔？沒闖紅燈我還會考慮幫忙啦！」對此，貼文一出立即引發網友熱議，紛紛留言表示，「換做是我，我應該騎非常慢，然後狂笑離開」、「那女的自己不會過去幫8+9？」、「自以為正義使者喔！」、「只能說『夕鶴』了」。

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