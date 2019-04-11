10歲童制止「踹狗男」遭掐脖逼下跪　父心痛：兒常和黑狗玩

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮一名55歲的林姓男子，10日上午前往竹南鎮立游泳池時，在櫃檯前見一隻黑狗靠近，無端踹了牠一腳；一名10歲男童路過看見並出言制止，林男竟對男童拳腳相向，並逼男童下跪道歉，男童嚇得大哭，泳池教練也上前遏止林男，反被林男嗆「不然來打一場啊」，男童家長氣得把全部過程PO上網；警方也表示，男童家長暫不提告，但會再釐清林男是否觸犯動保法或社維法。

▲10歲男童見一名林姓男子踹狗，上前阻止遭到男子拳腳相向。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲林男對男童拳打腳踢後，還對著出來制止的泳客謾罵，男童在一旁嚇得嚎啕大哭。（圖／記者黃孟珍翻攝）

男童家長表示，兒子每天上下學都會從游泳池前面經過，因為這隻黑狗常常出現在泳池附近，所以兒子也不時的會和黑狗玩，10日早上是因為看到這名男子對著黑狗猛踹，兒子就上前出言制止，怎知反被林男追到泳池外掐頸、腳踢，還逼他下跪道歉，導致膝蓋紅腫，身心也受創。

泳池教練見狀出面遏止林男，但林男也對著教練不斷嗆聲「來打啊」、「先簽生死狀啦」、「你打得贏我再說啦」，氣得教練也大聲回嗆林男「有需要動手打他嗎？難道我也可以打你嗎？」林男惡劣行徑全被PO上網，引發網友一片撻伐，怒批實在太可惡。

▲泳池業者也說這隻黑狗很乖，來這裡的泳客都很喜歡牠，怎還會有人忍心傷害牠。（圖／記者黃孟珍翻攝）

竹南派出所長張志欽表示，男童的家長暫時不追究此事，但擔心林男患有精神疾病，也害怕未來還會有民眾遭到攻擊，雖男童家長不提告，但林男在公共場所對男童的傷害，可能涉及違反《兒少法》與《社秩序維護法》，還有待警方進一步釐清中。