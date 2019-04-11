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信徒爸「遶境前送醫」！媽路邊急跪祈福　白沙屯媽聽到了…繞路上門保佑

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▲▼白沙屯媽祖,追分國小。（圖／翻攝自Facebook／白沙屯拱天宮）

▲白沙屯媽祖日前進行為期10天9夜的遶境。（圖／翻攝自Facebook／白沙屯拱天宮）

網搜小組／綜合報導

苗栗通霄鎮白沙屯媽祖8日凌晨起駕，數萬名信徒湧入，突破以往紀錄，行走路線都是依神轎旨意，遶境時發生的神蹟總能成為信眾津津樂道的話題。一名女網友在臉書貼文，說她父母是虔誠的香燈腳，爸爸卻因為急性心肌梗塞急救，媽媽則著急在家中跪求媽祖；沒想到，媽祖真的繞到她們家，讓她相當感動。

這名女網友在臉書社團《台灣白沙屯媽祖粉絲團》分享切身經驗，說爸媽是媽祖虔誠的香燈腳，跟隨媽祖婆已經10多年，但在7日早上9點，爸爸卻突然急性心肌梗塞，馬上被送到醫院急救，「醫生馬上做了正確判斷，實施急救病況，穩定後轉2次院到彰化某醫院住進加護病房」。

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▲▼白沙屯媽祖,追分國小。（圖／翻攝自Facebook／白沙屯拱天宮）

▲許多信眾跟著白沙屯媽祖遶境。（圖／翻攝自Facebook／白沙屯拱天宮）

她說，嬤嬤就很虔誠地一直跪求、希望媽祖婆能到家裡祈福，「就在今天早上真的特地繞到我家，這路線可以說是有史以來媽祖婆沒經過的路線圖」。原PO也向神明道歉，「媽祖婆很對不起我們沒有特地準備供桌跟香案，因為我們人都在醫院，祈求這事應該是我們子女該做的事，卻讓老母親在路邊跪求真的很不孝！」

最後她除了感謝醫院急診室醫療團隊，更感謝白沙屯拱天宮多位主委親自到急診室關心與問侯，更感謝白沙屯媽祖保佑。原PO更在留言處表示，「真的很感恩媽祖婆特地到我家」、「媽祖婆聽見媽媽的祈求，特地到我們家，我們真的不孝讓媽媽跪在路邊祈求」。

看到貼文後，其他人也很感動，「祝爸爸早日康復，媽祖會保祐爸爸的」、「真的是媽祖顯靈」、「關關難過，也要拿出信念過。想來是媽祖娘娘特地去看看祂的老信徒才從你家經過的，雖然沒有備香案，但是你們的孝心相信祂都感受到了，讓爸爸加油，身體早日康復」、「神蹟再現」、「妳的祈求媽祖婆聽到了」、「媽祖婆真的慈悲為懷」。

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關鍵字：白沙屯媽祖,心肌梗塞,神蹟,信眾,台灣白沙屯媽祖粉絲團

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