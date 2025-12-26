蛇年尾聲貴金屬集體瘋漲！　 陸金、銀價刷新國際市場紀錄

▲日益嚴峻的地緣政治緊張局勢，強化黃金作為全球避險資產的吸引力。（圖／pixabay）

記者任以芳／綜合報導

2025年歲末，全球金屬市場迎來史詩級的「高光時刻」。大陸黃金、白銀、銅及鉑金等大宗商品價格24日集體噴發，不僅在國際市場連袂刷新歷史紀錄，國內市場同步走強。其中，大陸鈀金期貨主力合約更在當日罕見觸及漲停，顯示市場避險情緒與投機力道已達到極度亢奮的狀態。

綜合陸媒《新華社》24日報導，現貨黃金繼續拉升，盤中一度最高觸及4511.93美元/盎司，再創歷史新高。數據顯示，現貨黃金價格年內上漲了約1880美元/盎司。

統計顯示，現貨黃金單在2025年內就上漲了約1880美元。受此強勁走勢帶動，國內終端市場反應迅速，多家知名金飾珠寶品牌的境內足金報價已上調至每克1400元人民幣左右。白銀市場同樣漲勢驚人，現貨白銀盤中一度衝上每盎司71.87美元，續寫歷史新高。

金屬價格集體暴漲的背後，主要受到多重宏觀因素的交織驅動。首先是日益嚴峻的地緣政治緊張局勢，這顯著強化了黃金作為全球避險資產的吸引力，促使全球最大的黃金與白銀ETF持倉量持續增加。

《央視》財經報導，近日，金價、銀價、銅價，全部刷新紀錄。當地時間周二23日，也是美國傳統假日到來前的最後一個完整交易日。貴金屬市場上，地緣政治緊張局勢強化了黃金的避險吸引力，全球最大的黃金ETF以及白銀ETF持倉量增加，疊加美元指數下跌，利好金價，也帶動多種貴金屬價格顯著走高。

分析人士預測，隨著2025年進入最後倒數，金屬市場的這波「漲價狂潮」不僅反映了當前國際政經局勢的不確定性，更預示了投資者對未來宏觀環境的深度考量。在避險需求與供應鏈緊張的雙重支撐下，金屬市場的強勢姿態能否延續至2026年初，已成為全球資本市場最為關注的焦點。