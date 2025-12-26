移工當車手被逮！移民署電子大廠宣導反詐騙　不借護照不幫領錢

▲▼移民署和大雅分局向移工宣導詐騙手法，呼籲不要受騙。（圖／移民署提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

2名外籍移工接受同胞請託到ATM幫忙領錢，沒想到一領完錢就被埋伏員警逮捕。移民署台中市第二服務站有鑑於愈來愈多移工淪為車手，今（26）天上午前往一間聘有500名移工的電子大廠宣導，呼籲不要貪圖一時小利，否則不但面臨官司，還可能終生被禁止來台灣工作。

移民署和台中市警察局大雅分局上午前往移工宿舍宣導，服務站科員黃宗緯舉例常見詐騙手法，包括以高薪、工作輕鬆為誘因，幫詐團代收款項、交付金融帳戶或協助轉交現金等行為，另外，也有移工就在合約期滿返國前，心想不會有使用帳簿的機會，於是將自己的銀行帳戶賣給詐騙集團，結果還是被逮。

大雅分局防治組組長李世上呼籲移工把握「2不1要」原則，「不提供」，把護照、居留證、銀行存摺、提款卡或密碼交給任何人；「不代領」，拒絕任何代領現金、操作ATM的請求；「要求助」，如有人威脅或利誘，立刻向雇主、仲介反映，可撥打165反詐騙專線或1990，尋求警方或移民署協助。

服務站站主任高志偉表示，透過跨機關合作深入移工生活場域進行宣導，不僅能即時傳遞正確法律觀念，也有助於建立移工自我保護意識，未來將持續強化反詐騙宣導，共同維護移工在台工作。