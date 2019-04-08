白沙屯媽祖進香北港！5萬信徒圍繞　APP可隨時追蹤「粉紅超跑」

▲苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖8日凌晨1時20分起駕，逾5萬名信徒簇擁跟隨。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖8日凌晨1點20分起駕，截至出發前的報名人數達5萬人。外界相當關注「白沙屯媽是否會與大甲媽相遇」，民眾可以下載APP掌握「粉紅超跑」鑾轎所在處。會有「粉紅超跑」的外號，是因為白沙屯媽鑾轎頂覆蓋粉紅色薄帆布，有時因為行進步伐很快，香丁腳們要小跑步才能跟得上，因此被信徒形容為「粉紅超跑」。

白沙屯媽祖每年都會徒步前往「雲林北港朝天宮」進香，凌晨出發時圍繞超過萬名信眾高喊「進喔！進喔！」，鑾轎三進三出後，衝出拱天宮廟門，展開10天9夜的行程，預計中途會行經台中與彰化等地。

據了解，今年白沙屯媽祖進香時程雖然與大甲媽祖的遶境活動幾乎重疊，雙方同一天登轎且間隔約3小時起駕，但向拱天宮報名參加進香活動的信徒熱情依舊，出發前估計已達5萬人，突破過去紀錄。

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根據《中央社》報導，拱天宮人員表示，這次外界相當關注白沙屯媽與大甲媽是否會在途中相遇，因白沙屯媽祖沒有固定路線，拱天宮文化組於進香期間，將派專人攜帶「GPS發射器」跟隨媽祖大轎，信眾可以用手機下載「白沙屯媽祖」APP，就能即時掌握「粉紅超跑」所在位置。

會擁有「粉紅超跑」的外號，是因為白沙屯媽祖鑾轎轎頂覆蓋一層粉紅色薄帆布，功能可用來遮雨並保護神轎，有時因為行進步伐很快，香丁腳們必須要小跑步才能跟得上，因此被信徒形容為「粉紅超跑」。

▲兩大媽祖是否碰頭，是許多信徒關注的焦點 。（圖／記者黃孟珍攝）

白沙屯媽祖徒步往返雲林北港朝天宮進香，全程約400公里，至今已有200年歷史。到了每年農曆12月15日，都會透過擲筊來決定來年進香的日期與天數，其中最大特色是「無固定路線」，全程都依白沙屯媽的旨意指引鑾轎方向。

據悉，白沙屯媽往年在徒步趕行程時，常常出現神蹟，也讓今年報名跟隨的信眾破了5萬人，而所有報名者，廟方也請專人以書法正楷體將姓名撰於祈福文書之中，抵達北港後會投入萬年香火爐中焚禱，再將香灰挑回白沙屯，象徵參加的信徒都能受到媽祖的保佑。