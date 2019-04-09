恭迎白沙屯媽祖聖駕　信眾集資設點心站免費供應1萬顆肉圓

▲恭迎白沙屯媽祖聖駕，彰化熱情民眾自發性集資發放1萬顆肉圓讓信眾免費吃。（圖／翻攝自北斗肉圓生臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

10天9夜的苗栗通霄白沙屯媽祖進香文化活動，9日進入第2天行程，中午媽祖鑾轎由台中市大肚區起駕，下午3時進入彰化市受到信眾的歡迎，媽祖信徒設平安餐點心站、還有由10名白沙屯媽祖信徒集資購買約1萬顆「北斗肉圓生」肉圓，將在10天進香期間到進香隊伍間發放，歡迎「香燈腳」和民眾取用。

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在彰化市中山路3段成立服務站的民眾姚新德說，他自2006年起，至今有13年了，與鄉親志工一起為白沙屯媽祖信眾提供飲食等服務，甚至自行將食物飲料等載運到駐駕地點慰勞信眾，雖然張羅事項繁瑣，卻也做得十分愉快，今年也一樣，志工們從昨天半夜就開始準備了，為的就是希望媽祖能保佑大家都平安。

▲恭迎大甲媽祖聖駕，彰化熱情鄉親設平安餐點心站。（圖／記者唐詠絮翻攝）

「肉圓生」負責人范振森說， 2017年一名家住田尾鄉的白沙屯媽祖虔誠信眾身體不好，在祈求媽祖保佑後竟然身體奇蹟似的痊癒，於是發心每年要跟隨白沙屯媽祖，2018年開始請信徒吃肉圓，每天發大約200份，今年更由10名信眾集資，數量擴大到每天至少400份。

白沙屯媽祖往北港徒步進香，來回400公里左右，從苗栗白沙屯拱天宮出發前往北港，途中没有固定的行程、路線，全媽由媽祖旨意而定，是全台灣最有特色的徒步進香活動之一，「白沙屯媽祖徒步進香」具備與生活有關之傳統並有特殊文化意義之信仰，正式通過登錄為「國家級無形文化資產之重要民俗」。

沿途經苗栗縣、臺中市、彰化縣到雲林縣北港朝天宮後，再行經上述縣市回程，預計11日抵達北港，17日起駕回宮安座，以「行居無定所，一切隨神意」為特色，並未特定規劃詳細行程、路線與時程。

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