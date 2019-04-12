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影／白沙屯媽祖「粉紅超跑」一個MOVE搖進來　全校「即刻下課」接龍鑽轎底

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記者胡治言／雲林報導

有粉紅超跑之稱的「白沙屯媽祖」進香，今天走到雲林縣元長鄉。路線一向飄忽不定的白沙屯媽祖，行經一間小學旁時突然一個拐彎進入校園，校長見狀又驚又喜，直接廣播要全校師生到操場集合「鑽轎底」。

▲▼白沙屯媽祖走到雲林。（圖／記者胡治言攝）

▲白沙屯媽祖走到雲林。（圖／記者胡治言攝，下同）

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白沙屯媽祖今(12)日行經雲林縣客厝國小，突然指示要求走進校區。校長看到白沙屯媽祖來到，又驚又喜，馬上廣播要全校師生下課，並且到廣場集合「鑽轎底」。

▲▼白沙屯媽祖走到雲林。（圖／記者胡治言攝）

▲白沙屯媽祖走進客厝國小。

不過由於學生集合速度太慢，媽祖直接把「粉紅超跑」停下等待，大批跟隨著信徒也就聚在校園等待。好不容易學生終於集合完畢，以「搭火車」的方式排隊鑽轎底，

▲▼白沙屯媽祖走到雲林。（圖／記者胡治言攝）

▲小學生搭火車等鑽轎底。

一年一度的苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖遶境，在4月8日凌晨1時20分準時起駕，展開為期10天9夜的活動，美年都會吸引大批信徒參拜，每年也都有媽祖神蹟的事情傳出。而媽祖鑾轎因為行蹤難以捉摸，所以被稱是「粉紅超跑」。

白沙屯媽祖徒步往返雲林北港朝天宮進香，全程約400公里，至今已有200年歷史。到了每年農曆12月15日，都會透過擲筊來決定來年進香的日期與天數，其中最大特色是「無固定路線」，全程都依白沙屯媽的旨意指引鑾轎方向。

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