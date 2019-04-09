「媽祖婆我愛您」追分國小學生高喊　白沙屯媽調頭進校園

▲白沙屯媽祖再度造訪追分國小。（圖／翻攝自Facebook／白沙屯拱天宮，下同）

地方中心／綜合報導

一年一度的苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖遶境，8日凌晨1時20分準時起駕，鑾轎三進三出後衝出拱天宮廟門，展開為期10天9夜的活動。據了解，白沙屯遶境活動每年都吸引大批信眾參拜，途中媽祖現神蹟也時有所聞，因此信徒們無不翹首以盼白沙屯媽祖大駕光臨。9日下午行經追分國小時，循著學生們的聲聲呼喚，白沙屯媽祖也進入校園讓孩子們鑽轎底。

白沙屯媽祖遶境習俗流傳近200年，是台灣的年度宗教盛事，2008年更被列為苗栗縣民俗文化資產，2010年被指定為國家無形文化資產重要民俗。由於進香途中常顯神蹟，8日起駕時吸引了5萬信眾湧入，突破往年紀錄，另外，遶境路線全憑媽祖旨意，無固定路線，又因轎頂被粉紅色覆蓋，以急行軍方式南下，被信眾稱為「粉紅超跑」。

白沙屯媽祖8日下午抵達台中，9日清晨5時左右從清水區起駕，繞到大肚區沙田路時，對向的追分國小師生在門口高喊「媽祖婆我愛您！」還有小朋友敲鼓助陣，下午2時許，趁著學生下課時間調頭進入校園，警察也幫忙指揮，讓一票學生排隊鑽完轎底後，開心上課去。

2017年白沙屯媽祖也曾在回鑾時造訪追分國小，當時校園內的小朋友、老師和家長們一早就在校門口等待，希望媽祖可以進入學校，當時同樣大喊「媽祖婆我愛您！」吸引了媽祖的注意，鑾轎一經過校門後，直接轉入校園，先是「飛上」司令台，而後又到操場讓信徒鑽轎腳，相當照顧小朋友們。

▲白沙屯媽鑾轎上司令台。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台youtube）

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