天天慘叫！4歲女童被4名同學持棍性侵4個月　班導師警告：不准說

▲五股女童疑似遭到性侵，母親在臉書貼文痛批，園方出示監視器澄清。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市五股區一名母親指控，就讀幼稚園中班的女兒被同學壓住四肢，再用繩子綁住鼻子跟脖子，接著拿老師用的棍子狠戳下體，性侵時間長達4個月！且班導師還警告，不能回家告訴爸爸媽媽，才換褲子及擦藥。對此，班導師矢口否認犯行並離職；園方出面澄清，「這只是小孩子間的互動」

該名母親在臉書社團「我是五股人」貼文說，「今年2月28日我母親在晚上9點左右，幫我就讀幼稚園中班的長女洗澡時她大哭，她說同學用棍子戳她下體。因事情嚴重，今年3月4日早上10點許到學校，班導師否認此事並馬上辭職。園方不讓我們看監視器。下午14時許由德音派出所警員陪同至幼兒園，說228之前監視器被掩蓋看不到。」

她還說，「3月4日晚上7時許回到家，才知道當天早上又被戳，班導師幫她換褲子及擦藥，並用棍子打她的頭、罵她呆子做丟臉的事，並警告不能回家告訴爸爸、媽媽。動手的男同學說：『回家跟媽媽說戳十下、不說戳五下』過了幾天再問什麼時候開始戳，長女說生日當天也被戳。最遲就是去年11、12月及今年1、2月和3月4日，長達4個月以上。我想長女被戳下體全校老師一定知道，長女說天天被戳慘叫不會引人側目嗎？」

她提到，「3月11日早上10時再次詢問筆錄，心理醫師、社工幫忙問出：一名女同學壓左手、另一名女同學壓右手、另一名男同學壓左腿、第三位男同學壓右腿、主導的男同學拿老師棍子戳生殖器，有時在教室、有時在廁所戳。此時警方調回監視器只能看到3月26日早上8點至11點長女畫面是空白，但其他地方還是有畫面。長女說：帶頭的男同學很用力先推倒她在地上讓她很痛，用繩子綁她的鼻子及脖子，他們用五條繩子綁住長女。」

▲園方負責人出面回應。（圖／記者陳雕文翻攝）

面對指控，園方回應，這只是小孩子間的互動，本園已提供相關資料供警方及教育局參酌，如有任何損及本園名譽，本園將保留法律追訴權，並提出名譽損失求償。並強調，不要因爲你個人的言語攻擊，抹煞團隊長久建立的口碑與努力！

園方管理處特助解釋，今年 3月4日早上10點30分，女童的父母至園所教室用強勢方式質問A孩子，A孩子表示沒有印象，當班老師也表示沒有印象，但父母咬定A孩子性侵他的女兒（兩個小朋友都4歲多），並於下午1點在未通知本園情況下，直接帶警察到園。



教育局隨即也派人也趕來暸解情況，並寫了報告，報告上明確寫了「疑似性騷擾」而並非性侵。警方與教育局承辦離開後，女童父母也帶孩子去驗傷了，結果醫院驗傷單表示沒有受傷，也就代表根本沒有性侵這件事。

女童的阿嬤還打電話來找負責人興師問罪，並說認識誰認識誰，說勢力很大，如果不給個交代就要開記者會，我們也希望能盡快水落石出，而非引發紛爭。