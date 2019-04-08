憂「時差」影響哈佛大學演講表現　韓國瑜訪美提前啟程

▲韓國瑜為不影響到哈佛大學的演講表現，將提前一天展開訪美之旅。（圖／記者蔡紹堅攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜即將展開為期9天的訪美之旅，原定10日晚間搭機出訪美國，但考量抵達東岸城市波士頓後，立即又要前往哈佛大學演講，擔心時差問題影響到演講表現，韓國瑜決定和妻子李佳芬提早一天出發，至於隨行團員的出發時間仍照舊。

韓國瑜原定10日深夜11時35分從台灣桃園機場出發，而幕僚證實韓國瑜夫婦要提前一天出發，以便在波士頓能休息一天。韓國瑜此趟訪美之旅橫跨東西岸，從東岸的波士頓，到西岸的洛杉磯、聖荷西等城市。

根據市府公開行程，韓國瑜此趟訪美之旅行程包含在當地時間11日下午於哈佛大學演講，晚上參加波士頓僑社晚宴，12日上午與僑胞早餐會後飛往洛杉磯，晚上與南加玉山協會晚宴，13日上午參訪高科技公司，下午圓桌招商座談會，晚上則是南加僑界晚宴，14日飛往聖荷西，15日在史丹佛大學演講，16日上午是高科技產業參訪行程，9天訪美的行程相當緊湊。

然而，韓國瑜不想因時差問題而破壞演講表現，決定要提早一天啟程，方能在波士頓休息一天。而此趟訪美之旅，除了妻子李佳芬陪同之外，隨行的市府官員包括副市長葉匡時、新聞局長王淺秋、行政暨國際處長王智立、經發局長伏和中等人。

【更多新聞】

大甲媽7日起駕估計20多萬人湧入 如何不7pupu交通全攻略